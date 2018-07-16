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15 Temmuz akşamı duygulandıran görüntü

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Gününde ay ve yıldızın gökyüzünde bir araya geldiği manzara, vatandaşları hem şaşırttı hem de duygulandırdı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 00:03

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma programı başladı. Köprüye akın eden binlerce vatandaş gökyüzünde beliren ay yıldız manzarasını görünce hem şaşırdı hem de duygulandı. Gökyüzünde bir araya gelen ay ve yıldız güzelliğiyle herkesi mest etti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile aynı karede görüntülenen ay yıldız, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 00:03
  1. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

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