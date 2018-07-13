Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin "28 Şubat'ın gayrimeşru çocuğu" olduğunu ifade etti.

Sırbistan'daki temaslarının ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan Malkoç, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin "tarihinin en iyi döneminde" olduğunu belirterek, "İnsan hakları, iyi yönetim ilkeleri ve hukuk alanlarında bu ilişkileri pekiştirmemiz gerekiyor." dedi.

'15 TEMMUZ 28 ŞUBAT'IN GAYRİMEŞRU ÇOCUĞUDUR'

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe girişimine de değinen Malkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz, 28 Şubat'ın gayrimeşru çocuğudur. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk halkını demokrasiye sahip çıkması daveti üzerine insanlar ölümü pahasına alanlarda toplandı, göğüslerini tanklara siper etti, sloganlarıyla bomba atan uçakları durdurmaya çalıştı. Böyle bir kahramanlığı yapmış olan milletin bundan sonra darbeler konusunda duruşu aynı olacaktır. 15 Temmuz'dan sonra yapılan sivil ve askeri idaredeki düzenlemeler darbeyi önlemenin hem fiili hem hukuki altyapısını oluşturdu. Bundan sonra, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki cunta teşebbüsleri daha baştan akamete uğrayacaktır."

Malkoç, kuvvet komutanlıklarının yeniden yapılandırılıp Milli Savunma Bakanlığına, Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarının da İçişleri Bakanlığına bağlanmasının acı tecrübelerin tekrar yaşanmaması için yapıldığını belirterek, "En önemli güvence Türk milletinin sivil yönetim, anayasa, hak ve özgürlüklerine sahip çıkmasıdır." dedi.

'YENİ SİSTEMDE OMBUDSMANLIK DAHA ETKİLİ OLACAK'

Malkoç, Türkiye'deki yeni sisteme geçişi de değerlendirerek, yeni sistemde ombudsmanlığın çok daha aktif, etkin ve fonksiyonel olacağını sözlerine ekledi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç de Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin günden güne geliştiğine işaret ederek, "Sadece siyasi, ekonomi ve kültürel alanlarda değil, hukuk alanında da iş birliğimiz her geçen gün artarak gelişiyor." dedi.

Malkoç'un Sırbistan ziyaretinin ardından ülkede kurumsal iş birliği mekanizmalarının tesis edileceğini söyleyen Bilgiç, ikili ilişkilerin son derece olumlu ilerlediğini sözlerine ekledi.