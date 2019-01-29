Yarıyıl tatilinin keyfini çıkartan milyonlarca öğrenci okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. 18 Ocak Cuma günü 15 tatili için karne alan öğrenciler Sömestr tatilinin ne zaman biteceğini okulların ne zaman açılacağını sorgulamakta. Peki 15 tatili uzatıldı mı? 2019 okullar ne zaman açılacak

Yarıyıl dönem karneleri 18 Ocak 2019 tarihinde alındı. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak. 15 tatilinde herhangi bir uzatma söz konusu değil. Yarıyıl tatilinin uzatılacağı iddiaları bir süredir çeşitli sosyal medya platformlarda konuşulurken, Milli Eğitim Bakanlığı, 15 tatilin uzatılacağına dair bir çalışmanın söz konusu olmadığını açıkladı.

2019 Yaz tatili ne zaman başlıyor?

14 Haziran 2019 Cuma günü 2018-2019 eğitim öğretim dönemi sona erecek.16 Eylül 2019'da okullar açılacak.

Özel eğitim kurumları kapatılacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel öğretim kurslarının 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılacağını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı, internet sitesinden yaptığı açıklamada, özel öğretim kurslarının 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılacağını duyurdu. Bakanlık, olası mağduriyetleri önlemek için özel öğretim kurslarının 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılmasına ilişkin tüm çalışmaların da tamamlandığını açıkladı. 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda değişiklik öngören çalışmanın yasalaşmış olması sonucunda özel öğretim kurslarının kapanacağı belirtilen açıklamada, veli ve öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren özel öğretim kurslarının yeni öğrenci kaydı yapmamaları ve bursluluk sınavı yapmamaları gerektiği kaydedildi.

Destekleme ve yetiştirme kurslarına yeni düzenleme mi?

Açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim çağındaki öğrencilere okullarda, mezun öğrencilere ise halk eğitim merkezlerinde ücretsiz olarak destekleme ve yetiştirme kursları verilmeye devam edecek. Bu kurslarda görevlendirilecek personele uygulanacak öğretim programları ve kullanılacak yardımcı öğretim materyallerine yönelik kapsamlı bir çalışma yürütülmektedir" denildi.

Temel liseler kapatılacak mı?

Açıklamada, "Dershanelerin dönüştürülmesi sürecinde 5580 Sayılı Kanun’da yapılan geçici düzenlemeyle açılan temel liseler de 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sonunda Kanun’da belirtilen süreyi tamamlayarak kapanacak. Bu nedenle temel liselere yeni öğrenci kaydı ve bursluluk sınavı yapılmayacak. Bu okulların ara sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, resmi ve özel ortaöğretim kurumlarına ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda nakil yapabilecek. Milli Eğitim Bakanlığınca bu süreçte veli ve öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm tedbirleri almaya dönük çalışmalar yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Eğitim ve öğretim desteği uygulaması sona mı eriyor?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "2014 yılında başlatılan kamuoyunda teşvik olarak da adlandırılan eğitim ve öğretim desteği uygulaması, organize sanayi bölgeleri ve bu bölgeler dışında açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrencilere hariç olmak üzere diğer özel okullar için 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sonundan itibaren kademeli olarak kaldırılacak. Bu kapsamda 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren özel okullarda ilk defa öğrenim görecek öğrencilere eğitim ve öğretim desteği verilmeyecek. Halen özel okullarda bu desteği alan öğrenciler ise, öğrenim gördükleri okulun öğretim kademesi süresi boyunca destekten yararlanabilecek" denildi.