15 tatili ne zaman bitecek? Yarıyıl tatili şubatın kaçında bitecek?

Okullar ne zaman açılacak? 15 tatili şubatın kaçında bitecek? sorunu milyonlarca öğrenci araştırıyor. MEB takvimine göre, 18 Ocak Cuma günü öğrenciler 15 tatil için karnelerine aldı. Sömestr tatilinin keyfini çıkartan öğrenci ve veliler 15 tatilinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. MEB 2019 eğitim-öğretim ikinci dönem okullar ne zaman açılacak? 15 tatili ne zaman bitecek?

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Yarıyıl tatili fırsata çevrilmeli

Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Fazlıoğlu, ebeveynlere yarıyıl tatilini çocuklarıyla iletişim kanallarını geliştirmek için bir fırsata çevirmelerini önerdi. Fazlıoğlu, yoğun tempoda olan ailelerin birbirlerine vakit ayıramadığını belirterek, "Çocukla ailenin etkileşimini artırıcı birtakım etkinlikler yapılmalıdır. Bu sömestr aile kırık notlara odaklanmaktansa çocukla farklı sosyal aktiviteler yapmalıdır." dedi.

"Ödev stilleri değişmeli"

Ödevlerin de aile içi iletişimi artırıcı şekilde belirlenmesinin önemine işaret eden Fazlıoğlu, şunları aktardı: "Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da çocuğa özgü ödevlerin verilmesinin, ödevlerin akademik odaklı değil, daha çok sosyal sorumluluk ya da proje odaklı olmasının altını çizdi. Ödev stilleri değişmelidir. Ödevi proje ya da kitap okuma odaklı yapabiliriz. Birtakım müzeleri, sinemaları, tiyatroları ziyaret etmek olabilir. Günümüzde teknolojinin etkisiyle çocuklarımızın sosyal becerilerinin çok düşük olduğunu görüyoruz. Akran ilişkileri ve ailenin çocuklarıyla olan sosyal iletişiminin çok zayıf olduğunu görüyoruz. Bu nedenle farklı ödev ve proje stilleri geliştirilirse çocuk ve ailenin gelişimi açısından yararlı olacağını söyleyebiliriz."