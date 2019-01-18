15 tatili uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak 2019 15 tatili ne zaman bitecek?

Yaz tatilinin keyfini çıkartan milyonlarca öğrenci yeni dönemde okulların ne zaman açılacağını araştırılırken MEB okulların ne zaman açılacağı sorusu şu şekilde cevap verdi. MEB) takvimine göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı, 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı. 15 tatili 21 Ocak'ta başladı. 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl karnesi alan öğrenciler 15 tatili süresi uzatılmayacak mı sorusu sormaya başladı. Okullar belirtilen tarihte açılacak. İşte okulların ne zaman açılacak ne zaman kapanacak, 15 tatili ne zaman son erecek? 2019-2020 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak sorularının cevabı...

18 Ocak 2019 Cuma 11:39
15 tatili uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak 2019 15 tatili ne zaman bitecek?

Yaz tatilinin keyfini çıkartan milyonlarca öğrenci yeni dönemde okulların ne zaman açılacağını araştırılırken MEB okulların ne zaman açılacağı sorusu şu şekilde cevap verdi. MEB) takvimine göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı, 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı. 15 tatili 21 Ocak'ta başladı. 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl karnesi alan öğrenciler 15 tatili süresi uzatılmayacak mı sorusu sormaya başladı. Okullar belirtilen tarihte açılacak. İşte okulların ne zaman açılacak ne zaman kapanacak, 15 tatili ne zaman son erecek? 2019-2020 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak sorularının cevabı...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) gelecek yılın çalışma  takvimini hazırladı. Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı, 17 Eylül 2018  Pazartesi başlayacak, 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek. MEB tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma  takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Genelgede, MEB'e bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim  kurumlarında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başladı. Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yayımladığı genelge ile  2018-2019 eğitim öğretim takvimi açıklandı.

Bu doğrultuda, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17  Eylül 2018 Pazartesi başlayıp 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erdi. Yarı yıl  tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi  ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü  başlamıştı. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda  kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14  Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılmıştı.

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