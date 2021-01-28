15 Şubat erken bulundu... Bilim Kurulu yüz yüze eğitim için yeni tarih verdi

Dün gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısında okulların açılmasından, normalleşme adımlarına kadar birçok önemli konu değerlendirildi.

15 Mart tarihi ağır bastı

Bilim Kurulu, yüz yüze eğitimin başlaması için 15 Şubat'ın erken olduğunu düşünüyor. Sürecin ilerleyişine göre yüz yüze eğitimin 15 Mart'ta başlaması görüşü ağırlık kazandı. Kurul, öğretmenler aşılanmadan okulların açılmaması gerektiğini belirtti.

Restoranlar ne zaman açılır?

Bilim Kurulu, restoran ve kafelerin açılması için de vaka sayısının düşmesi ve aşılanma oranın artması gerektiğinin altını çizdi. Toplantıda ayrıca Kovid-19 mutasyonu da görüşülürken, dünyadaki veriler incelendi.