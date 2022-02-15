15 Şubat 1973: Generallerden Hükümete ‘Genelkurmay Başkanını Cumhurbaşkanı Yapın’ Baskısı

Generaller “Madem Cevdet Sunay’ın olmuyor, Gürler olsun” Teklifinin peşini bırakacak gibi görünmüyordu. Bülent Ecevit, ordunun siyaset dışında kalmasını ilke edinmiş olsa da, komutanların gayri resmi görüşme taleplerini geri çeviremedi. Gürler başkanlığındaki komutanlarla Hava Kuvvetleri Komutanı Batur’un evinde bir araya geldi. Seçim çıkmaza girince, Genelkurmay Başkanı Semih Sancar parti liderleriyle görüştü.

Genelkurmay Genel Sekreterliği ise 21 Şubat’ta bir bildiri yayınlayarak Demirel’i doğrudan hedef alan “Silahlı Kuvvetler ve 12 Mart Muhtırasını küçük düşürecek sataşma ve beyana son verilmelidir” açıklamasını yaptı. (Birler, 2010: 488)

Bu iki general, ‘Silahlı Kuvvetler Birliği’ isimli bir cuntanın adamıydılar.Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay, 1960 Darbesinden sonra Silahlı Kuvvetler Birliği Cuntası’nın yemin metnini tüm Silahlı Kuvvetlere açık tamim olarak göndermişti.

Silahlı Kuvvetler Birliği, Milli Birlik Komitesi’nin dışında ikinci bir hiyerarşik örgütlenmeydi. Örgüt, doğrudan Genelkurmay Başkanı’na bağlı olup, merkezi Ankara’da, çalışma yeri İstanbul’daydı. Sonradan çok önemli görevlerde bulunacak olan Albay Faruk Gürler de bu gizli örgütün başkanıydı.Generaller, bu örgütüniki mensubundan birini şimdi cumhurbaşkanı yapmak için Hükümete baskı yapıyorlardı.

15 Şubat 2019: Tarihçi Kemal Karpat’ı Vefat Etmesi

Ünlü tarihçi, Osmanlı tarihi uzmanı ve akademisyen Kemal Karpat, ABD’de vefat etti.







15 Şubat 2005: Video paylaşım sitesi YouTube'nin kurulması

Başta yalnızca bir video yükleme ve izleme sitesi olarak kullanılan platform, bugün adına ‘‘YouTuber’lık’’ denilen yeni nesil bir mesleği de ortaya çıkardı. Dünyanın en büyük video paylaşım sitesi olan YouTube, aynı zamanda en çok kullanılan ikinci sosyal medya platformu olma ünvanını da elinde tutuyor.





We Are Social 2020 raporuna göre Yotube 2 milyar kullanıcı ile, Facebook’un ardından en çok kullanılan ikinci sosyal medya platformu olarak yer alıyor.