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Tarih 15 Şubat 1800: Bestekâr, Kudümzenbaşı ve Şair Şeydâ Dede'nin vefatı
Tarih

15 Şubat 1800: Bestekâr, Kudümzenbaşı ve Şair Şeydâ Dede'nin vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakarak gittiler. Bugün, Bestekâr, Kudümzenbaşı ve Şair Şeydâ Dede'yi hayırla yâd ediyoruz.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 07:50:00 -
15 Şubat 1800: Bestekâr, Kudümzenbaşı ve Şair Şeydâ Dede'nin vefatı

İstanbul’da doğdu. Şeydâ Hâfız diye tanınır. Halvetiyye tarikatına mensup bir zatın oğludur. Küçük yaşta hâfız oldu. Kısa bir süre sonra gözlerini kaybetti. Tarikat âdâbı ve mûsikideki ilk bilgilerini, devam ettiği mevlevîhânelerden aldı.



                  Yenikapı Mevlevîhânesi

Gayreti ve kabiliyeti sayesinde kısa zamanda kendisini yetiştirdi. Bestekâr ve neyzen olarak devrin önde gelen mûsiki üstatları arasında yer aldı. Galata Mevlevîhânesi şeyhi Selim Dede’den sikke giydi. Bazı kaynaklarda bir ay kadar Yenikapı Mevlevîhânesi’nin kudümzenbaşılığını yaptığı kaydedilir.


                        III. Selim

Yakın ilgisini gördüğü III. Selim tarafından hacca gönderildi. Hac dönüşü evinde bir iki yıl inzivâ hayatı yaşadı. Suphi Ezgi’nin bildirdiğine göre, hayatının son yıllarında Üsküdar Mevlevîhânesi’nde de kudümzenbaşılık yapmıştır. Yetmiş yaşlarında iken 1800 yılında öldü ve Üsküdar Mevlevîhânesi Türbesi’ne defnedildi.

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