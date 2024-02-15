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Tarih 15 Şubat 1795: Zarîfî Ömer Efendi'nin vefatı (Hattat)
Tarih

15 Şubat 1795: Zarîfî Ömer Efendi'nin vefatı (Hattat)

Yeniakit Publisher
2024-02-15 07:13:00 -
15 Şubat 1795: Zarîfî Ömer Efendi'nin vefatı (Hattat)

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Hattat Zarîfî Ömer Efendi'yi hayırla yâd ediyoruz.

Rusçukludur. Sa’di tarîkatı meşâyıhındandır. Yaklaşık aynı bilgilerin tekrar edildiği kaynaklarda Zarîfî, şeyh ve baba gibi vasıflarla anılmaktadır ki bu durum onun tarikat büyüğü olmasından ileri gelmektedir.



Kaynaklardan anladığımız kadarıyla doğum tarihi bilinmeyen Zarîfî, bugünkü Bulgaristan sınırlarında bulunan Rusçuk kasabasında dünyaya gelmiş, Sa’diyye tarikatına intisap etmiş, seyr ü sülûkunun ardından şeyhlik makamına kadar çıkmıştır. Ayrıca Zarîfî, hüsn-i hatt ile de ilgilenmiş ve birçok Kur’an nüshası tahrir etmiştir.



Bu vazifedeki hizmetlerinden sonra 1795 yılında vefat etmiştir. Bey Mezarlığı karşısında Tonbul Cami-i Şerifi hazîresinde medfûndur. Eserleri Türkçe’dir.

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