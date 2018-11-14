15 sığınak imha edildi

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca 20 Ekim-12 Kasım 2018 tarihleri arasında terörist unsurlara yönelik Çemişgezek, Mazgirt, Pülümür, Hozat ve Merkez Kırsallarında gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında teröristlere ait 15 adet sığınak imha edilmiştir. Operasyon bölgelerinde, imha edilen sığınaklarda ve toprağa gömülü vaziyette 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 120 adet M-16 mühimmatı, 1 adet kalaşnikof şarjörü, 96 adet kalaşnikof mühimmatı, 1 adet sırt tipi telsiz, 1 adet telsiz kulaklığı, 4 adet pil bloğu, 350 metre kablo, 1 adet mikro sd kart, 2 adet sırt çantası, 3 adet şemsiye, 2 kilogram C-4 patlayıcı, 4 adet kalaşnikof kütüklüğü, 10 çift mekap ayakkabı, 1 adet ses kayıt cihazı, 20 adet sivil elbise, 1 top sera naylonu, 4 adet pil bloğu, 1 adet Uçaksavar, 66 adet Uçaksavar mühimmatı, 3 adet roketatar sevk fişeği, 4 adet el yapımı patlayıcı, 1 adet el telsizi, 2 adet büyük tüp, 28 adet büyük pil, 1 adet el dürbünü, 1 adet fener, 3 adet güneş paneli, 2 adet geçe görüş gözlüğü, 4 adet battaniye, 1 adet ocak, 1 adet soba, 2 adet keskin nişancı tüfeği şarjörü, 40 adet kadın elbisesi, 50 adet sargı bandı, 1 adet testere, 20 adet kova, 2 adet el telsizi, 1 adet el bombası, 1 adet lav hançeri, 2 adet fünye, 1 adet klima tüpü, çok miktarda örgütsel doküman, tıbbi malzeme ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir” denildi.

Açıklamada, il genelindeki operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edildiği kaydedildi.