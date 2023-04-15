15 Nisan 2011: Avukat/Milletvekili Hüsamettin Akmumcu'nun vefatı
Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakarak gittiler. Bugün, Avukat/Milletvekili Hüsamettin Akmumcu'yu hayırla yâd ediyoruz.
1923 yılında Isparta’nın Uluborlu ilçesinde dünyaya gelen Hüsamettin Akmumcu, 1955 yılında Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık yaptı. Bediüzzaman, vefatından 1 ay önce 24 Şubat 1960 tarihinde Akmumcu’ya vekâletnâme verdi. Avukat Akmumcu 1969-1973 yılları arasında Adalet Partisi milletvekilliği, 1973-1977 döneminde de Millî Selamet Partisi milletvekilliği yaptı. Isparta Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaşlılığa bağlı müşahede altında bulunan Akmumcu, 88 yaşında vefat etti. Akmumcu’nun cenazesi öğle namazını müteakip Isparta Mimar Sinan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından asri mezalıkta defnedildi.