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1,5 milyon verdi! 200 TL isteyince bu cevabı aldı

Tüm uyarılara rağmen telefon dolandırıcılarının hikayeleri bir türlü son bulmuyor. Dolandırıcıların son kurbanı İstanbul'da yalnız yaşayan 80 yaşındaki Beycan Dilican oldu. Dilican'ı arayarak kendini polisim diye inandıran dolandırıcılar yaşlı kadının 153 bin dolar, 100 bin TL ve bir kasa altınını alarak kayıplara karıştı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 13:26
1,5 milyon verdi! 200 TL isteyince bu cevabı aldı

Fındıkzade’de oturan Beycan Dilican, geçen hafta çalan telefonunu açınca telefondaki kişi emniyet amiri olduğunu söyledi. Bir hırsızlık operasyonu yaptıklarını, ele geçen bazı para ve eşyalarda parmak izi çıktığını söylüyordu. Dilican paniğe kapıldı. Karşısındaki kişi, evinde ve bankasında bulunan para ve ziynet eşyalarında parmak izi karşılaştırması yapacaklarını söyleyip paraları ve altınları hazır etmesini bankaya gittiğinde dikkat çekmemek için arsa alacağını söylemesini istedi. O da öyle yaptı. Bankadaki parayı çekti. Eve döndü. Tekrar arayan dolandırıcılara çektiği para ve evde bulunan altınları verdi. Parayı vermesinin üzerinden birkaç gün geçti ancak arayan soran yoktu. Endişeye kapıldı. Bir tanıdığına yaşadıklarını anlattı.

Tanıdığı kişi dolandırılmış olabileceğini söyledi. Soluğu karakolda aldı. Karakolda, kendisini dolandıranlardan şikayetçi oldu. Beycan Dilican ifadesinde, “153 bin dolarım, 100 bin liram vardı. Evde de bilezikler ve cumhuriyet altınlarından oluşan bir kasam vardı. Altınlarla birlikte 1.5 milyonumu aldı. Parayı verirken, verdiğim paradan 200 lira istedim. Çünkü param kalmamıştı. Karşımdaki kişi ‘Sakın ha, hayır’ diyerek bana 200 liramı bile çok gördü. Çok kötü durumdayım.” dedi.

Hürriyet'in haberine göre, Beycan Dilican, Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine geldi. Dilican’a kendisinden parayı alan kişiyi teşhis etmesi için geçmişte gözaltına alınan kişilerin fotoğrafları gösterildi. Ancak fotoğraflarda kendisini dolandıran kişinin fotoğrafı yoktu. Yapılan teşhisin ardından Emniyetten ayrıldı. Çocukları ABD’de yaşayan ve zaman zaman ABD’de kalan Dilican’ı dolandıran kişilerin bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 13:26
  1. Beycan Dilican
  2. dolandırıcılar

YORUM YAZ

  • YusufYusuf1 sa önce
    Akil var mantik var dolandiricilar haric bir polisin veya daha rutbelisinin birilerini arayip parasini istedigi nerede gorulmus. Onca habere ragmen bu yalana inanirsan boyle bes parasiz ortada kalirsin.
  • PolatPolat1 sa önce
    Hükümet istese bunun önüne geçer ama nedense yapmıyorlar. Kapkaççılara da senelerce göz yumdu bu hükümet. Kadınları yerlerde sürüklediler, Pkk köpekleri otobüste canlı canlı kız çocuğu yaktı da ne oldu. Hükümet Türk devletinin çözülümüne devam etti. Adalet yok, kanun yok, kazara yaşıyoruz.
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