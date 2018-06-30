15 milyon Euro'luk yıldız Fenerbahçe'ye bedavaya geliyor!

Fenerbahçe'de yönetim yeni sezon öncesi flaş bir karar aldı. Alternatifli bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, orta saha oyuncularından Mehmet Topal ya da Souza'nın ayrılması durumunda altarnatifini belirledi. Bu iki futbolcudan birinin gitme ihtimaline karşılık Fiorentina ile sözleşmesi biten Milan Badelj ile temasa geçen yönetim, görüşmelerde büyük mesafe kat etti. Orta alanda defansif ağırlıklı görev yapan Hırvat oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmeye çok sıcak baktığı ve Sarı-Lacivertlilerden haber beklediği öğrenildi.

Badelj için bonservis bedeli ödenmeyecek.

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