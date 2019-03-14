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15 Mart Dünya Tüketiciler Günü

TÜKODER Erzurum Şube Başkanı Gamze İspirli, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günüülkemizde 1985 yılından itibaren kutlanmaya başlandığını belirterek,tüketici bilincinin artması konusundaki çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

14 Mart 2019 Perşembe 16:38
15 Mart Dünya Tüketiciler Günü

TÜKODER Erzurum Şube Başkanı Gamze İspirli, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günüülkemizde 1985 yılından itibaren kutlanmaya başlandığını belirterek,tüketici bilincinin artması konusundaki çalışmalarının devam ettiğini söyledi.


Erzurum’da her kesimden hedef kitleye ulaşarak, tüketici eğitimleri verdiklerini belirtenİspirli,“Anayasamız, 172’nci maddesinde yer alan “Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder” hükmü ile tüketicinin korunması konusunu Devlet güvencesine almıştır. Gerek anılan hüküm, gerekse 1987 yılında Avrupa Topluluğu’na yapılan tam üyelik başvurusundan sonra topluluk mevzuatına uyum çerçevesinde, tüketicinin korunmasına ilişkin düzenlemeler, Avrupa Topluluğu’nun tüketici odaklı yaklaşımı, tüketiciyi koruma politikaları ve Türk tüketicisinin yaşadığı sorunlar dikkate alınarak hazırlanan 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 1995 yılında yürürlüğe girmiş ve 14 Mart 2003 tarihinde toplumsal bir mutabakat ile değişikliğe uğrayarak AB normlarına getirilmiştir.Kanun 2014 yılı mayıs ayında yeniden düzenlenerek, 6502 sayılı kanun yürürlüğe girmiştir’’ dedi.


Erzurum’da binlerce kişiye ulaştıklarını belirten İspirli, Tüketiciyi Koruma Derneği Erzurum Şubesi tarafından 2018 yılı içerisinde farklı hedef kitlelere eğitim verildiğini anımsatarak, saha çalışmalarının devam ettiğini söyledi.


Tüketici haftası içerisinde 21 MarttaErzurum Büyükşehir Belediyesi tarafındandüzenlenecek ‘’Evleniyoruz’ ’fuarınakatılacak çiftleretüketici hakları eğitimi verileceğini belirtenİspirli, “Erzurum Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü İl ile ortak çalışmalar yapıyoruz. Aile Eğitim Programı kapsamında iktisat modülünde düzenlediği aile ve alışveriş modülünde eğitimleri dernek olarak biz düzenliyoruz. TÜKODER Erzurum Şubesine eğitimlere verdiği destekten dolayı 2018 yılında iki defa teşekkür belgesi verilirken 2019 yılında Palandöken Kaymakamlığı tarafından tüketici hakem heyeti konusundaki çalışmalarından dolayı takdir belgesi ile ödüllendirildi,tüketici hakları konusundaki eğitimlerimiz devam edecek” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 16:38
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