Cemal Kaşıkçı'yı katleden 15 kişilik timi 'Asiri' oluşturdu

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğunda öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kalan Kral Selman bin Abdulaziz Al Suud, üst düzey 5 kişiyi de görevden aldı. Görevden alınan isimlerin Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a en yakın şahıslardan oluşması gözlerden kaçmadı. Kendisine yakın isimler görevden alınırken, Veliaht Prens bin Selman’a dokunulmamasının ise ‘onun masum olduğu’ algısını oluşturmayı amaçladığı belirtiliyor.

Görevden alınanlardan ikisi Arap ülkeleri kamuoyunda en fazla öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Bu isimlerden ilki Veliaht Prens’in en yakınındaki danışmanlarından birisi olan Kraliyet Divanı Müsteşarı Suud bin Abdullah el-Kahtani, diğeri de Yemen’de Husilere karşı yürütülen operasyonların sözcülüğünü yapan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Tümgeneral Ahmed Asiri.

Diğer 3 isim belli oldu

Görevden alınan ve kamuoyunda fazla tanınmayan diğer üç ismin de istihbaratçı olması dikkati çekiyor. Diğer üç ismin, Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Pilot Muhammed bin Salih er-Rumeyh, Genel İstihbarat Başkanlığını Koruma İdaresi Müdürü Refad bin Hamid el-Mihmadi ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Abdullah bin Halif eş-Şayi olduğu kaydedildi. Kaşıkçı cinayetinde gözlerin çevrildiği Prens Selman ise azledilmek bir yana, ülkedeki istihbarat yapılanmasının yeniden kurulması için oluşturulan komitenin başkanlığına getirildi.