15 kişilik minibüsten 40 kaçak göçmen çıktı Van’ın Gürpınar ilçesinde durdurulan 15 kişi kapasiteli minibüste 40 kaçak göçmen yakalandı.

Van’ın Gürpınar ilçesinde durdurulan 15 kişi kapasiteli minibüste 40 kaçak göçmen yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince, Hakkari-Van karayolunda oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plaka sayılı bir minibüsün durdurulduğu belirtildi. Minibüste yapılan aramada; 27 Afganistan, 11 Pakistan ve 2 Irak uyruklu olmak üzere toplam 40 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan Ş.D. isimli şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan Ş.D. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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