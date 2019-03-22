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15 kişilik minibüsten 40 kaçak göçmen çıktı

Van’ın Gürpınar ilçesinde durdurulan 15 kişi kapasiteli minibüste 40 kaçak göçmen yakalandı.

22 Mart 2019 Cuma 09:32
15 kişilik minibüsten 40 kaçak göçmen çıktı

Van’ın Gürpınar ilçesinde durdurulan 15 kişi kapasiteli minibüste 40 kaçak göçmen yakalandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince, Hakkari-Van karayolunda oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plaka sayılı bir minibüsün durdurulduğu belirtildi. Minibüste yapılan aramada; 27 Afganistan, 11 Pakistan ve 2 Irak uyruklu olmak üzere toplam 40 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan Ş.D. isimli şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan Ş.D. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 09:32
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