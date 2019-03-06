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15 kişilik minibüsten 39 göçmen çıktı

Van’ın Gürpınar ilçesinde durdurulan 15 kişilik bir minibüste yurda kaçak giriş yapan 39 göçmen yakalandı.

06 Mart 2019 Çarşamba 09:34
15 kişilik minibüsten 39 göçmen çıktı

Van’ın Gürpınar ilçesinde durdurulan 15 kişilik bir minibüste yurda kaçak giriş yapan 39 göçmen yakalandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince Hakkâri - Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plakalı bir minibüsün durdurulduğu belirtildi. 15 kişilik minibüste yapılan aramada; 18 Afganistanlı, 9 Pakistanlı, 9 Bangladeşli, 2 Suriyeli ve 1 Iraklı olmak üzere toplam 39 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan S.K. isimli şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan S.K. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Göçmen kaçağı şahıslar ise gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 09:34
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