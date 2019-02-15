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15 kişilik minibüsten 34 kaçak göçmen çıktı

Van’ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde 15 kişilik minibüste 34 kaçak göçmen yakalandı.

15 Şubat 2019 Cuma 14:20
15 kişilik minibüsten 34 kaçak göçmen çıktı

Van’ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde 15 kişilik minibüste 34 kaçak göçmen yakalandı.


Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Başkale karayolu üzerinde bulunan Güzelsu Mahallesinde icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyetinde şüphe üzerine durdurulan minibüste arama yapıldı. Yapılan aramada yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 19 Afganistan, 15 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 34 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalanırken, olayla ilgili olarak minibüs şoförü organizatör gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kaçak göçmenler işlemlerinin bitmesinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 14:20
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