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15 kişilik minibüste 40 kaçak göçmen çıktı

Van’ın Edremit ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 15 kişilik minibüste 40 kaçak göçmen yakalandı.

20 Mart 2019 Çarşamba 09:21
15 kişilik minibüste 40 kaçak göçmen çıktı

Van’ın Edremit ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 15 kişilik minibüste 40 kaçak göçmen yakalandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi’nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plaka sayılı bir minibüsün durdurulduğu belirtildi. Minibüs yapılan aramada, 29 Afganistan ve 11 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 40 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan R.F. isimli şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan R.F. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, yabancı uyruklu şahıslar ise gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 09:21
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