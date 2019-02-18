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15 kişilik minibüste 38 kaçak şahıs ile 11 kilo esrar çıktı

VAN (İHA) – Van’ın Gürpınar ilçesinde durdurulan bir minibüste 38 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalanırken, 11 kilo 378 gram toz esrar da ele geçirildi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 10:00
15 kişilik minibüste 38 kaçak şahıs ile 11 kilo esrar çıktı

VAN (İHA) – Van’ın Gürpınar ilçesinde durdurulan bir minibüste 38 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalanırken, 11 kilo 378 gram toz esrar da ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince Hakkâri - Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 15 kişi kapasiteli 80 plaka sayılı bir minibüsün durdurulduğu belirtildi. Minibüsten 23 Afganistan ve 15 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 38 göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan M.S.E. isimli şüpheli yakalandı. Minibüs içerisinde yapılan detaylı aramada ise 3 adet sırt çantası içerisine zulalanmış 3 paket halinde toplam 11 kilo 378 gram toz esrar maddesi de ele geçirildi.


M.S.E. isimli zanlı gözaltına alınırken, göçmen kaçağı şahısların ise gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 10:00
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