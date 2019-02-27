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15 kişilik işe 3 bin 728 başvuru

Burdur’da Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürlüğü bünyesinde işe alınacak 15 kişilik kontenjan için 3 bin 728 kişi başvurdu.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:24
15 kişilik işe 3 bin 728 başvuru

Burdur’da Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürlüğü bünyesinde işe alınacak 15 kişilik kontenjan için 3 bin 728 kişi başvurdu.


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde illerde alınacak personel alamı ilanı yapıldı. GSB personel alımı başvuruları 11 Şubat ve 15 Şubat tarihleri arasında İŞ-KUR Müdürlüğünce alındı. İŞ-KUR’da uzun kuyruklar oluşurken binlerce kişi iş umuduyla kayıt oldu. İŞ-KUR üzerinden yapılan başvurularda ise 2 kişilik temizlik görevlisi için 2 bin 990 kişi başvuru yaptı. 3 kişilik engelli kadrosu için 191, 2 kişilik eski hükümlü kadrosuna 34, 4 kişilik güvenlik görevlisi kadrosuna 452 kişi, 2 kişilik cankurtaran kadrosuna 22 ve 2 kişilik havuz suyu operatörlüğüne ise 39 kişi başvuru yaptı. Toplamda 15 kişilik kadroya 3 bin 728 kişi başvuru yaptı.


Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar heyecanla kura ve sınav tarihini beklemeye başladı. Başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek adayların belirlenmesi için Noter huzurunda kura çekileceğini açıklayan Gençlik ve Spor il Müdürü Orhan Kemerkaya, 2 kişilik temizlik görevi için 2 bin 990 kişi başvurduğunu söyledi.


Gençlik Merkezinde yapılan kura çekiminde noter ve yardımcılarının 2 bin 990 kişinin isminin yer aldığı kağıtları tek tek katlaması uzun sürünce Gençlik merkezi çalışanlarından yardım istendi. Görevlilerin çalışmasıyla Noter huzurunda talihliler belirlendi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:24
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