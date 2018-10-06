Hakkari'de 1.5 kilo kaçak külçe altın yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir aracın koltuğuna gizlenmiş 1,5 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "4 Ekim'de ilimiz Yüksekova ilçesi Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, arka koltuğa gizlenmiş vaziyette 1 kilo 500 gram kaçak külçe altın ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.