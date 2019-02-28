İSTANBUL (AA) - Japonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nca "İstanbul Japan Week 2019" kapsamında düzenlenen "15. İstanbul Japon Filmleri Festivali"nin açılışı gerçekleştirildi.

Tekfen Tower'de gerçekleşen açılış programı öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki, festival sayesinde Türk ve Japon kültürleri arasında bir köprü kurmak istediklerini söyledi.

Nishimaki, Türk halkının büyük bir kesiminin Japonya'ya ve Japonlara karşı sempati duyduğunu vurgulayarak, "15. İstanbul Japon Filmleri Festivali'nde Japon tarihini ve kültürünü göstermek için 5 film izlettireceğiz. Türk Japon ilişkilerini hem kültürel olarak hem de sosyal anlamda güçlendirmek istiyoruz. Bu sayede Türkiye'den Japonya'ya giden turist sayısının da artacağını tahmin ediyoruz." dedi.





- "Türkiye'de yaşamaktan çok memnunuz"

"İstanbul Japan Week 2019" kapsamında film festivalinin yanında seminerler ve yarışmalar da olacağını belirten Nishimaki, "Japon dergi ve gazetelerinde görev yapan Raku Ichikawa'nın konuşmacı olarak yer aldığı 'Manga Çizerinin Bir Günü' başlıklı bir seminer düzenleyeceğiz. Bunun yanında Japonya'daki yapay zeka çalışmalarının ne durumda olduğunu anlatan bir seminerimiz de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde olacak. Bu yıl 28'incisini düzenlediğimiz Japonca Konuşma Yarışması olacak. Kazananlara Japonya-Türkiye arası seyahat çeki ödül olarak verilecek." diye konuştu.

Nishimaki, Orta Doğu bölgesinde Japonca öğrenme sıralamasında Türklerin ilk sırada yer aldığını aktararak, "Bir Japon ve Japon Hükümetinin bir temsilcisi olarak Türkiye'de yaşamaktan çok memnunuz. İki ülke arasındaki 130 seneden fazla süren ilişkilerde uzun yıllardır hiçbir problem olmadı. Gerek Japonya gerek Türkiye zor zamanlarında birbirlerine yardım etmiş ülkelerdir." ifadelerini kullandı.

Japonya İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ateşesi Takumi Suemitsu ise etkinliklerin genç, yaşlı, kadın ve erkek herkese hitap edecek şekilde tasarlandığına dikkati çekerek, "15. İstanbul Japon Filmleri Festivali"nde "Ertuğrul 1890", "Oshin", "Ustanın Sesi", "Kara Kedi Rudolf" ve "Samurayın Kedisi" filmlerinin Tekfen Tower Konferans Salonu'na izlenebileceğini söyledi.

Açılış programının ardından Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülüne layık görülen "Arakçılar" filminin gösterimi yapıldı.