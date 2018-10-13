ÖNDER öncülüğünde 15. İmam Hatipliler Kurultayı başladı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenen 15. İmam Hatipliler Kurultayı'nın açılışında, yakın geçmişte imam hatip okullarının her siyasi tartışmanın konusu haline getirildiğini, hiçbir zaman eğitim bilimleri özelinde tartışılmadığını söyledi.

Geçmişte yürek burkan olaylara şahit olunduğunu aktaran Er, o günlerin geride kaldığını dile getirdi.

Artık imam hatip okullarının bir daha bu tür tartışmaların konusu olmayacağını ifade eden Er, "Biz de bundan böyle imam hatiplerin niteliğini, bu okullardan mezun olanların başarılarını, ülke için yaptıkları hayırlı hizmetleri konuşuruz. İnşallah bir daha o günlere geri dönmeyiz. Bizim en büyük destekçimiz halkımızdır. Halkımızın desteği olmadan bugünkü noktaya gelemezdik. En büyük payı bu davanın arkasında güçlü bir şekilde duran siyasi irade ve onun lideri hak ediyor. Bakanlık olarak bu okulları önemsiyoruz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, kaynakların çok iyi kullanılması gerektiğini bildirdi.

Niteliğin artırılması gerektiğini vurgulayan Aksu, imam hatip sıralarının en iyi şekilde dolması, eğitimin en iyi şekilde verilmesi gerektiğini söyledi.

"İmam hatip modeli, en kıymetli modelimiz olarak ele alınmalı"

ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu da kurultayın amacının; meseleleri istişare edip ortak kanaatleri kamuoyuyla paylaşmak olduğunu ifade etti.

Kurultayın eğitim tartışmalarına da bir katkısı olacağını anlatan Bekiroğlu, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki günlerde bir vizyon belgesi açıklanacak. Biz bir STK olarak üzerimize düşeni yaptık, yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bizim üzerimize düşen ilgililere görüşlerimizi iletmek, paylaşmak, raporlar sunmaktır. Bunları bugüne kadar yaptık. İmam hatip şurasının sonuç raporunu da Sayın Bakanımıza takdim ettik. Bu konuda kendilerine destekçi olmaya devam edeceğiz. Nitelik her şeyin aslıdır. Fiziki mekan, sayı bunlar için aslı değildir. Nitelik esastır. İmam hatip modeli, en kıymetli modelimiz olarak ele alınmalı. İmam hatip modelini hem İslam dünyasına hem de insanlığa öncülük yapacak bir topluluk olarak görüyoruz."

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise geçmişte yaşanılan sıkıntılı dönemlerden kolay çıkılmadığını belirtti.

İmam hatiplerin ülkenin hassas noktalarına ilişkin duruş ortaya koyan, ülkenin ümmetin ve yeryüzünün bütün meselelerine duyarlılık gösteren bir anlayışın adı olduğunu vurgulayan Yalçın, "İmam hatipler için çalışırken bütün okullara da el uzatma ve ayağa kaldırma mücadelesi veriliyor. Bu son derece önemli. Ucu millete, ülkeye insanlığa dokunan her konuya ilişkin gündem oluşturan ve söz söyleme gayreti içinde olan bu topluluğu yürekten selamlıyorum." dedi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu da toplantının hayırlı olmasını diledi. Kurultaya çok sayıda davetli katıldı.