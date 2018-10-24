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15 ilde FETÖ operasyonu! 20 gözaltı

Trabzon merkezli 15 ilde, aralarında mahrem imamların da bulunduğu kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 17:00
15 ilde FETÖ operasyonu! 20 gözaltı

Trabzon merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Çoğunluğu aktif muvazzaf

Trabzon Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonlar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerinin koordineli çalışmalarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde ankesörlü telefonları kullanarak ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri tespit edilen, çoğunluğunun aktif muvazzaf olduğu, aralarında emekli askeri personel ve mahrem imamların da bulunduğu kişilere yönelik 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında üst düzey isimler de var

 

Trabzon, İstanbul, Kırklareli, İzmir, Kırıkkale, Muğla, Mersin, Ankara, Tunceli, Kocaeli, Çanakkale, Tokat, Batman, Van ve Konya illerinde düzenlenen operasyonlarda aralarında yurt dışında askeri ataşe ve askerlik şubesi başkanlığı yapan şahısların da bulunduğu 3 albay, 1 yarbay, 1 yüzbaşı, 9 astsubay, 1 doktor, 1 görevinden ihraç edilen akademisyen ve 4 emekli rütbeli askerin de olduğu toplam 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların gözaltı işlemlerinin TEM Şube Müdürlüğünde sürdürüldüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 17:00
  1. Batman
  2. Kırıkkale
  3. Van
  4. Tunceli
  5. Tokat
  6. Muğla
  7. Konya
  8. Kocaeli
  9. Kırklareli
  10. İzmir
  11. İstanbul
  12. Mersin
  13. Çanakkale
  14. Ankara
  15. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)
  16. Trabzon Emniyet Müdürlüğü
  17. FETÖ/PDY
  18. TEM Şube Müdürlüğü

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