15 ilde FETÖ operasyonu! 20 gözaltı

Trabzon merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Çoğunluğu aktif muvazzaf

Trabzon Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonlar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerinin koordineli çalışmalarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde ankesörlü telefonları kullanarak ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri tespit edilen, çoğunluğunun aktif muvazzaf olduğu, aralarında emekli askeri personel ve mahrem imamların da bulunduğu kişilere yönelik 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında üst düzey isimler de var

Trabzon, İstanbul, Kırklareli, İzmir, Kırıkkale, Muğla, Mersin, Ankara, Tunceli, Kocaeli, Çanakkale, Tokat, Batman, Van ve Konya illerinde düzenlenen operasyonlarda aralarında yurt dışında askeri ataşe ve askerlik şubesi başkanlığı yapan şahısların da bulunduğu 3 albay, 1 yarbay, 1 yüzbaşı, 9 astsubay, 1 doktor, 1 görevinden ihraç edilen akademisyen ve 4 emekli rütbeli askerin de olduğu toplam 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların gözaltı işlemlerinin TEM Şube Müdürlüğünde sürdürüldüğü öğrenildi.