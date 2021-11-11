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Konut Projeleri 15 il için harekete geçildi! Kentsel dönüşüm çalışmaları hızlanıyor
Konut Projeleri

15 il için harekete geçildi! Kentsel dönüşüm çalışmaları hızlanıyor

TOKİ, Türkiye genelinde kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırıyor. Kurum, çalışmalar kapsamında 15 kent için Kentsel Dönüşüm Stratejileri hazırlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 14:56:00 -
15 il için harekete geçildi! Kentsel dönüşüm çalışmaları hızlanıyor

TOKİ tarafından, 2003’ten beri 1 milyon 52 bin 152 konut  yapılırken Sosyal Konut Programı kapsamında 2022’de 50 bin konut inşa edileceği açıklandı.

Daha önce 59 kentte 276 riskli alan, 38 kentte 175 kentsel dönüşüm ve geliştirme alanı ve 11 kentte 17 yenileme alanı ilan edilirken, 56 ilde 52 bin hektarlık bölge rezerv yapı alanı olarak tespit edildi. Yeni yılda tüm kentsel dönüşüm çalışmaları, il ve ilçe bazında özel olarak devam edecek Bunun için il ve ilçe bazında riskli ve rezerv alanlara yönelik verileri, sosyal yapı analizini, ekonomik bütünleşme ve altyapı durumunu, finansman modellerini içeren kentsel dönüşüm stratejileri esas alınacak.

Öncelik istanbul'da

Çalışmalar dahilinde belirlenecek 15 kent için Kentsel Dönüşüm Stratejileri hazırlanacak. Hazırlanan stratejiler ışığında risk ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak önceliklendirme de gerçekleşecek. Ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, özellikle İstanbul’a öncelik verecek.

İstanbul’da mevcut yapılar dikkate alınarak kentsel dirençliliğin artırılması için altyapı sistemlerinde afet risk önceliklendirme çalışması yapılacak ve gereksinim duyulan alanlar yenilenecek. Kentsel dönüşümde şehirlerin tarihsel yapısı göz önüne alınacak.

5 kent için dijital model

Yapılara ilişkin bir diğer çalışma da haritacılık alanında gerçekleşecek. Ulusal harita üretimi için baz alınacak olan kentsel alanlardaki konum hassasiyet yapısı yenilenecek. Gereksinim duyulan yüksek hassasiyetli harita verisi inşa edilecek. Çok boyutlu harita üretimi de bitirilecek. Bu sene görüntü alımları biten Adıyaman, Bingöl, Muş, Tunceli ve İstanbul’daki kent alanlarının sayısal arazi modeli ve dijital şehir modelleri inşa edilecek.

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