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Tarih 15 Haziran 1969: İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü Öğretmeni Zekai Konrapa'nın vefatı
Tarih

15 Haziran 1969: İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü Öğretmeni Zekai Konrapa'nın vefatı

Yeniakit Publisher
2023-06-15 05:22:00 -
15 Haziran 1969: İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü Öğretmeni Zekai Konrapa'nın vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakarak gittiler. Bugün, İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü Öğretmeni Zekai Konrapa'yı hayırla yâd ediyoruz.

Bolu’nun Akmescid (Tabaklar) mahallesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bolu’da yaptı. İstanbul Dârülfünunu Dârülmuallimîn-i Âliye Edebiyat Şubesi’nden mezun oldu (1911). Aynı yıl Çankırı İdâdîsi tarih-coğrafya öğretmenliğine tayin edildi. Çankırı, Şam, Bolu, Düzce, Yalvaç, Denizli, Uşak, Konya ve İstanbul’da çeşitli orta öğretim kurumlarında öğretmen ve yönetici olarak görev yaptı. Konrapa, 1953 yılında emekli olduktan sonra İstanbul İmam-Hatip Okulu ve Yüksek İslâm Enstitüsü’nde ahlâk ve siyer-i nebî dersleri vererek öğretmenlik hayatını sürdürdü. 15 Haziran 1969 tarihinde vefat etti.



Dârülfünunun son sınıfında iken M. Kâmil adlı bir arkadaşıyla birlikte hocaları Abdurrahman Şeref Efendi’nin ders notlarını Târîh-i Asr-ı Hâzır adıyla yayına hazırlayan Konrapa Bolu’da çıkan Bolu, Dertli, Kürsî-i Millet gazeteleriyle Millî Gaye, Altun Yaprak ve Abant mecmualarında, İzmir’de yayınlanan Fikirler Dergisi’nde, Konya Yeni Anadolu Gazetesi’nde meslekî makaleler yazdı.



İstanbul’da çıkan Tarihten Sesler, Bilgi, Öğretmen Dergisi, Her Hafta, Resimli Tarih, Hilâl ve Tohum mecmualarında İslâm medeniyeti tarihiyle ilgili makaleler neşretmiştir.

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Yorumlar

Siyer kitabı vardı, şimdi baskısı yok

Ben onu ilahiyatçı sanıyordum, Allah rahmet etsin

Mehmet Erdem

Ruhu şad olsun.Rabbim rahmet eylesin.Derse girisinde"Diyn-i mübin-i islâm, mezheb-i hanefiy,mezheb-i şafiiy değildir" sözü hâla kulaklarımda.
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