15 Haziran 1950: Hükümetin 15 General ve 150 Albayı Görevinden Alması

Hükümet, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve diğer bazı generalleri görevlerinden almıştı. Çünkü “15 Haziran 1950 günü Başbakanlık makamına gelip darbe ihbarı yapan Albay'ın söyledikleri” (Birand,1999:68) bardağı taşıran son damla olmuş, hükümet derhal harekete geçerek 15 general ve 150 albayı görevinden almıştı. Esasen bu tavır “Ordu üst düzey komutanlarının sivil yönetime sadık kalması gerektiği şeklindeki Atatürk geleneğinin sürdürülmesinden ibaretti.” (Hale,1996:89)





Ancak DP dönemi, askerler tarafından hiçbir zaman kabullenilemedi. Ordudaki komutanlara yıllardır sunulan ‘emir eri’ uygulamasına son verilmesi de bu anlamda TSK’nın kabullenemediği faaliyetlerdendi.



15 Haziran 2007: Cumhurbaşkanı Sezer’in Anayasa Değişikliğini Referanduma Götürmesi

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Cumhurbaşkanı'nı halkın seçmesini öngören Anayasa değişikliği paketini referanduma götürme kararı aldı. Sezer’in çabaları beyhudeydi. Önce Anayasa Mahkemesi 5 Temmuz’da iptal başvurusunu reddedecekti. Ardından da, değişiklik 21 Ekim’de halkoylamasında yüzde 68 gibi ezici bir çoğunlukla kabul edilecekti.





Şamil Tayyar o günlerde tezgahlanan oyunu şöyle açıklar: Askerin, Ağar ve Mumcu'ya “AKP hakkında kapatma davası açılacak, Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarına siyaset yasağı konacak. 28 Şubat'ta olduğu gibi meclis içinden yeni bir hükümet kurulacak. AKP'li biri Cumhurbaşkanı olmayacak. Bunların hiç birisi olmazsa kesinlikle askeri müdahale olacak” mesajlarını verdiği iddia ediliyordu.(Tayyar,2010)





15 Haziran 1896: Japonya'da meydana gelen bir tsunami 22.000'den fazla kişinin ölümüne yol açarak Japon tarihine en ölümcül tsunami olarak geçti.



