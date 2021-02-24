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Korona Virüs 15 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor? 10 şehirde korona patlaması
Korona Virüs

15 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor? 10 şehirde korona patlaması

Türkiye'de bazı şehirlerdeki koronavirüs vaka sayısındaki artış devam ediyor. En fazla sıçrama Karadeniz kentlerinde görülürken, bu bölgeler için 15 günlük sokağa çıkma yasağı talepleri yükselmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 15:16:00 -
15 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor? 10 şehirde korona patlaması

Koronavirüs vaka sayısı yükselmeye devam ederken özellikle bazı bölgelerde sıçrama yaptı. En büyük sıçrama Ordu'da yaşanırken, onu yine Karadeniz illeri takip etti. Vaka sayısı sıçrama yapan bölgelerde 15 günlük sokağa çıkma yasağı talepleri daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

İşte sıçramada ilk 10 şehir...

Sağlık Bakanlığı’nın bir hafta arayla yayınladığı vaka tablosuna göre Ordu en büyük sıçramayı yaparak 100 binde 228 ile salgının en yoğun yaşandığı il haline geldi. Ordu'yu, Giresun, Samsun, Tokat, Bolu, Sakarya, Ardahan, Adıyaman, Erzurum, Kırklareli takip etti.

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