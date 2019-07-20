0553 313 94 23

15 günde bin 236 ünite bağış

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde lösemi tedavisi gören Eren için yapılan kan ve kök hücre bağış kampanyasında 15 günde bin 236 ünite kan ve kök hücre bağışında bulunuldu.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:33
15 günde bin 236 ünite bağış

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde lösemi tedavisi gören Eren için yapılan kan ve kök hücre bağış kampanyasında 15 günde bin 236 ünite kan ve kök hücre bağışında bulunuldu.


Orhangazi’ye bağlı Yeniköy’de yaşayan ve lösemi tedavisi gören Eren Tumur için Türk Kızılayı tarafından başlatılan kök hücre ve kan bağış kampanyası 15 gün sürdü. İstanbul’da tedavisi devam eden Eren için başlatılan bağış kampanyasına Orhangazililer büyük ilgi gösterdi.


1 Temmuz ile 15 Temmuz tarihleri arasında Cumhuriyet alanında düzenlenen kan ve kök hücre bağış kampanyasında 786 ünite kan, 450 ünite ise kök hücre olmak üzere toplam 1236 ünite bağış toplandı. Kampanyanın tamamlanmasından sonra Eren Tumur için uygun donör arayışları da devam edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    1. Dünden bugüne! Dini sadece vicdan..
    2. Ümraniye’de 29 katlı binada yangın..
    3. Mersin Valiliği, eski İngiliz Yağ..
    4. Migren en yaygın beyin hastalığı
    5. Diyarbakır’da eğitim uzmanlarından YKS..
    6. Fenerbahçe yeni sezon formaları 2019..
    7. Bitlis’te iş yeri temsilcilik odası..
    8. ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını..
    9. Demir parmaklıklara sıkışan köpek..
    10. Bağlar Mahallesi asfalta kavuşuyor
    11. KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı,..
    12. Çıldır’da kan bağışına yoğun ilgi
    13. Iğdır’da akaryakıt kaçakçılığı
    14. Fıstık bahçesine uçan otomobil ağaca..
    15. Paylaşım rekorları kıran video! Koltuk..
    16. Ankara Kent Konseyi'nden AB Türkiye..
    17. Bitlis’in düşman işgalinden..
    18. Türkiye’nin Erbakan’ın emriyle..
    19. Maganda kurbanı Eren’in babası:..
    20. Kilis’te yeşillendirme çalışmaları
    21. BGSO müzikseverlerden tam not aldı
    22. Gazişehir Gaziantep'te transfer..
    23. SANKO Üniversitesi ’Tercih-Tanıtım..
    24. Malını sevmenin ölçüsü
    25. Sarıgöl’deki kazada ölü sayısı 2’ye..
    26. Gaziantep'te okulun duvarından düşen..
    27. Duvardan düşen 17 yaşındaki genç öldü
    28. Denizli’de imamlar tütün bağımlılığı..
    29. ‘Altınkale’ projesi, 40 bin metrakare..
    30. İsmail Küçükkaya FOX’dan ayrıldı mı?
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'