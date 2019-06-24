0553 313 94 23

15 gün sürecek ‘Yeni Nesil Gazetecilik’ Semineri başladı

Gazetecilik alanında istihdamı arttırmak amacıyla düzenlenen ve 15 gün sürecek olan, ‘Yeni Nesil Gazetecilik’ Semineri başladı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 16:03
15 gün sürecek ‘Yeni Nesil Gazetecilik’ Semineri başladı

Gazetecilik alanında istihdamı arttırmak amacıyla düzenlenen ve 15 gün sürecek olan, ‘Yeni Nesil Gazetecilik’ Semineri başladı.


Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ve Basın İlan Kurumu’nun işbirliği ile yürütülen ve gazetecilik alanında iş istihdamı sağlamak için düzenlenen ‘Yeni Nesil Gazetecilik’ Semineri, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nde bugün başladı. Toplamda 15 gün sürecek seminere 30 yaşından gün almamış ve en az lise mezunu kursiyerler katılacak. Kurs sonunda sertifikalarını alan öğrenciler, basın kurumlarında istihdam ettirilerek maaşları ve sigortaları da İŞKUR tarafından karşılanacak.


Gazetecilik eğitimi alan insanların istihdamını ve kurumların da bu konuda ekonomik yükünü azaltmayı sağlamak için bu projeyi başlattıklarını söyleyen Kayseri Basın İlan Müdürü Ramazan Çırakoğlu, “’Yeni Nesil Gazetecilik’ programı, Basın İlan Kurumu ve Orta Anadolu kalkınma Ajansı (ORAN)’ın yürüttüğü bir program. Bu programın amacı bir sertifika programı düzenleyip eğitim vermek ve eğitim sonunda basın kuruluşlarında yeni nesil gazetecileri istihdam etmek. Buradaki faydası da gazetecilik açısından beli bir deneyim kazanmak. Zaten çoğunuz eğitim aldınız gazetecilik konusunda. Onun dışında işveren açısından da avantajı şudur, 9 ya boyunca sigorta ve maaşlar İŞKUR tarafından karşılanacak. Dolayısıyla 9 ay boyunca buradan gidecek arkadaşlar da basın kuruluşlarında ekonomik olarak bir fayda sağlayacaklar. Diğer illerden sonra Kayseri’de de bu programı başlattık” dedi.


Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, kurs bittikten sonra eğer kalıcı olmak istenirse sorumlulukların yerine getirilmesi gerektiğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:


“Burada değerli hocalarımızla beraber, ORAN ve Basın İlan Kurumu’nun düzenlediği bir seminere başlayacaksınız. Devletin bir teşvik politikasıdır bu. Kurs bitiminde haklı olarak hadi iş bulalım diyeceksiniz. Medya sektörü genel olarak ekonomik yönden sıkıntılı özellikle iletişimci, arkadaşlarımız bunu bilirler. Normal işsiz oranları verilere göre yüzde 14’lerde ama basın sektöründe bu oran yüzde 33-34’lerde. Türkiye’de çok fazla iletişim fakültesi var. Geçtiğimiz haftalarda Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi 350 mezun verdi. Hatırladığım kadarıyla 80 civarında iletişim fakültesi var. Her fakülte 200 mezun verse ortaya büyük bir rakam çıkar. Basın sektörü o kadar istihdam oluşturmuyor. Dolayısıyla gazete tirajlarında ciddi bir düşüş var. Bundan 2 sene kadar önce gazete tirajları 5 milyon civarındaydı şu anda 3 bin 900 civarında. Bu iş sizinle alakalı. Kafanızı verirseniz gazeteci olursunuz ama olunca da şunu beklemeyin, ben genel yayın yönetmeni olayım demeyeceksiniz. Yani size sorumlunuzun dediklerini yapacaksınız. Ben İletişim Fakültesini bitirdim deyip maaşlarınızı beğenmezseniz işiniz zor. Bu kursun faydası şu ki 9 ay kurumlar maaş ve sigorta ödemeyecekler devlet ödeyecek. Siz bu 9 ay içerisinde ben gazetecilik yaparım derseniz bu sektörde kalıcı olur ekmek yersiniz. O kanaati uyandırmazsanız herhangi bir kurumda kalıcı olamazsınız. Derslere gelen hocalarımız tanıyorum ve çok değerli hocalarımız. Onlara soru sormaktan asla geri durmayın. Herkese başarılar diliyorum Allah utandırmasın”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 16:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Çakmak’tan teşekkür
    1. Başkan Çakmak’tan teşekkür
    2. Yaz Kur’an Kurslarına 9 bin öğrenci..
    3. Sakarya’da işçi servisi devrildi: 4..
    4. Sakarya'da işçi servisi devrildi! 4..
    5. Çaya, çorbaya her gün defne yaprağı..
    6. Germencik’te yaz etkinliklerine..
    7. Yabancı analistlerden yeni dolar..
    8. Güler Nalbant, Söke Kent Konseyi..
    9. New York borsası yükselişle açıldı
    10. Trump İran’dan ne istediğini açıkladı
    11. Akıncı Üssü davası
    12. Hükümlü koğuşu ateşe verdi!
    13. Başakşehir’de TEM kenarında bulunan..
    14. Evkur Yeni Malatyaspor, Jahovic ile..
    15. GÜNCELLEME - Tunceli'de biri turuncu,..
    16. Çaykur Rizespor'da kamp programı belli..
    17. Efeler Belediyesinden Kızılay’a destek
    18. Pakistan’da sel: Yüzlerce insan..
    19. Kemerburgaz düğün salonuna kavuşuyor
    20. Tosya TSO, gençlik merkezi olacak
    21. İzmir'de iki motosiklet devrildi! Ölü..
    22. Afyonkarahisar'da feci kaza! TIR'la..
    23. Tanzanya, Mersin ile ilişkilerini..
    24. Kazakistan’da mühimmat deposunda..
    25. Kanalizasyon borusuna sıkışan yavru..
    26. Kartal'daki çöken bina davası ertelendi
    27. Fransız gezgine Türk sıcaklığı
    28. Fransız gezgine Türk sıcaklığı
    29. Bilecik’te yaz spor okulları açıldı
    30. Tır ile otomobil çarpıştı, 4 kişi..
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı