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15 gün önce ölen annesinin acısına dayanamadı canına kıydı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaklaşık 2 hafta önce ölen annesinin acısına dayanamayan genç, evinde kendini asarak intihar etti.

28 Şubat 2019 Perşembe 17:22
15 gün önce ölen annesinin acısına dayanamadı canına kıydı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaklaşık 2 hafta önce ölen annesinin acısına dayanamayan genç, evinde kendini asarak intihar etti.


Olay, öğle saatlerinde İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre uzun süre Şahin Kartal’a (36) ulaşamayan komşuları, yaşadığı evin kapısını da açan olmayınca durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Şahin Kartal’ın yaşadığı eve gelen polis ekipleri, kapıyı kimsenin açmaması üzerine pencereden içeri girdi. Eve girdiklerinde Kartal’ı tavanda asılı gören polis ekipleri olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu Kartal’ın hayatını kaybettiği belirlendi.



İntihar notunda sevdiklerine haber verilmesini istedi


Olay yeri inceleme yapan polis ekipleri, Kartal’ın yazdığı tahmin edilen bir not buldu. Notta Kartal’ın, sevdiklerine haber verilmesinin istediği öğrenildi. Bekar olan ve yalnız yaşayan Kartal’ın 2 hafta önce annesinin vefatı sonrası psikolojik sorunlar yaşadığı belirtildi. Kartal’ın cansız bedeni Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 17:22
  1. doğa

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