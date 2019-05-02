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15 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı

Edirne'de güvenlik güçlerinin operasyonunda 15 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

02 Mayıs 2019 Perşembe 17:11
15 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı

Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doyran köyünde Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan G.M. ve N.Ş. Bartın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Diğer şüpheliler E.M. ve G.Ş. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Hudur Birliği askerlerinin Karayusuf köyünde gerçekleştirdiği operasyonda da 11 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 17:11
  1. Bartın
  2. Edirne
  3. fetö
  4. Yunanistan

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