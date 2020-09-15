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Korona Virüs 15 Eylül koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

15 Eylül koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 67 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 7 bin 186 oldu. 1742 kişiye daha koronavirüs tanısı konulmasıyla birlikte toplam hasta sayısı 294 bin 620'ye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 19:20:00 -
15 Eylül koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 15 Eylül "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu"nu paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 67 artarak 7 bin 186'ya yükseldi. 1742 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle birlikte toplam hasta sayısı 294 bin 320'ye ulaştı.

Tedavisi tamamlanan bin 202 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 261 bin 260 oldu. Son 24 saatte 110 bin 412 test yapıldı. Ağır hasta sayısı bin 327, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,1 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede güç birliği yaparsak virüsü yenebiliriz." ifadelerini kullandı.

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