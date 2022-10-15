15 Ekim 2000: Timurtaş Uçar’ın Vefatı (Müftü)

Timurtaş Uçar (20 Mayıs 1944, Elazığ - 15 Ekim 2000, İstanbul), Türk imam, vaiz ve müftüdür. Sert üsluplu vaazlarıyla tanınır. Vaazlarından dolayı birçok kez tutuklanmış ve işkence görmüştür.



Timurtaş Uçar 20 Mayıs 1944’te Elazığ’da doğdu. İstanbul’a gelerek ilkokul ve ortaokul eğitimini burada tamamlayıp İstanbul İmam Hatip Lisesine kaydoldu. İmam Hatip Lisesinde, Ömer Nasuhi Bilmen, Ahmet Davudoğlu ve Mahir İz gibi hocalardan ders alma imkânı buldu. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’ne girdi. Öğretimini sürdürürken yaptığı vaazlarla dikkat çekti.







Malatya vaizliği ve Muş müftü vekilliği vazifelerini üstlenen Uçar, Süleyman Ateş’in Diyanet İşleri Başkanlığı görevine getirilmesinden sonra 1976 yılında İstanbul Müftü Başmuavini vazifesine getirildi. Şehzadebaşı ve Eminönü Yeni Camii’nde 1979 yılına kadar vaazlar verdi. 1980 ihtilali sebebiyle görevinden alınıp Beykoz’daki Çavuşbaşı köyüne imam hatip olarak getirildi.







Ümraniye Müftülüğüne bağlı İMES Sanayi Camii’nden 26 Şubat 1999’da emekliye ayrılan Uçar, vaazlarını emekliliğinden sonra da yurt içi ve yurt dışında sürdürdü. 15 Ekim 2000’de geçirdiği bir kalp krizi sonucu vefat etti.



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