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Tarih 15 Ekim 2000: Timurtaş Uçar’ın Vefatı (Müftü)
Tarih

15 Ekim 2000: Timurtaş Uçar’ın Vefatı (Müftü)

Onlar yaşadıkları dönemlere çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bıraktılar. Bugün, emekli Müftü Timurtaş Uçar’ı hayırla yâd ediyoruz.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 07:16:00 - 2022-10-15 07:18:00
15 Ekim 2000: Timurtaş Uçar’ın Vefatı (Müftü)

Timurtaş Uçar (20 Mayıs 1944, Elazığ - 15 Ekim 2000, İstanbul), Türk imam, vaiz ve müftüdür. Sert üsluplu vaazlarıyla tanınır. Vaazlarından dolayı birçok kez tutuklanmış ve işkence görmüştür.

Timurtaş Uçar 20 Mayıs 1944’te Elazığ’da doğdu. İstanbul’a gelerek ilkokul ve ortaokul eğitimini burada tamamlayıp İstanbul İmam Hatip Lisesine kaydoldu. İmam Hatip Lisesinde, Ömer Nasuhi Bilmen, Ahmet Davudoğlu ve Mahir İz gibi hocalardan ders alma imkânı buldu. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’ne girdi. Öğretimini sürdürürken yaptığı vaazlarla dikkat çekti.



Malatya vaizliği ve Muş müftü vekilliği vazifelerini üstlenen Uçar, Süleyman Ateş’in Diyanet İşleri Başkanlığı görevine getirilmesinden sonra 1976 yılında İstanbul Müftü Başmuavini vazifesine getirildi. Şehzadebaşı ve Eminönü Yeni Camii’nde 1979 yılına kadar vaazlar verdi. 1980 ihtilali sebebiyle görevinden alınıp Beykoz’daki Çavuşbaşı köyüne imam hatip olarak getirildi.



Ümraniye Müftülüğüne bağlı İMES Sanayi Camii’nden 26 Şubat 1999’da emekliye ayrılan Uçar, vaazlarını emekliliğinden sonra da yurt içi ve yurt dışında sürdürdü. 15 Ekim 2000’de geçirdiği bir kalp krizi sonucu vefat etti.

(https://www.yeniakit.com.tr)

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Yorumlar

Mikail

ALLAH'IM GANİ GANİ RAHMET EYLESİN AMİİİN BİZLERİDE ÖLÜMÜ UNUTMAYALIM RUHLARINA ELFATİHA MAASSELÂVAT AMİNN AMİİİN İNŞALLAH.
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