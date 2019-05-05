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15 Drogon bot sporcusu Kdz. Ereğli’de karşılandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919’da Samsun’a Bandırma vapuru ile hareketinin 100.

05 Mayıs 2019 Pazar 23:52
15 Drogon bot sporcusu Kdz. Ereğli’de karşılandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919’da Samsun’a Bandırma vapuru ile hareketinin 100. yılı nedeniyle Samsun Büyükşehir Anakent Dragon Bot Takımı’nın 15 sporcusu İstanbul Valiliğinden aldıkları Türk Bayrağı’nı Kdz. Ereğli’ye getirdi.


Samsun Büyükşehir Anakent Dragon Bot Takımı’nın 15 sporcusu 19 Mayıs 1919’da Samsun’a Bandırma vapuru ile hareketinin 100. yılı nedeniyle 15 sporcu ile kürek çekerek 19 günde Samsun’a gitme etkinliği düzenledi. Sporcular İstanbul Valiliği’nden teslim aldıkları Türk Bayrağı’nı yola çıkışlarının 5. Gününde Kdz. Ereğli ilçesine getirdi. Kdz. Ereğli sahilinde ki Yelken Spor Kulübü önünde sporcular Hatice Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bandosu eşliğinde Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Levent Tuna, ,Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Keleş, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, Kdz. Ereğli Yelken İhtisas Kulübü Başkanı Metin Akman, protokol üyeleri, Denizcilik Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından coşkuyla karşılandı.


Samsun Büyükşehir Takımı Ana Kent Spor Kulübü Antrenörü ve tesis sorumlusu Zafer Benli, güzel karşılamalarından dolayı protokol üyelerine ve tüm Ereğli halkında teşekkür etti. Sporcularla birlikte etkinliklerinin altıncı gününde Zonguldak’a çıkacaklarını dile getiren benli 19. Günde ise Samsun Limanı’na varmış olacaklarını belirtti.

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 23:52
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