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15 Dragon bot sporcusu Akçakoca’ya geldi

19 Mayıs 1919’un 100.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 17:44
15 Dragon bot sporcusu Akçakoca’ya geldi

19 Mayıs 1919’un 100. yılı etkinlikleri kapsamında İstanbul’dan kürek çekerek Samsun’a gelmeyi amaçlayan 15 Dragon Bot sporcusu Akçakoca’da törenle karşılandı.


100.yıl kutlamaları çerçevesinde Samsun’un hazırladığı etkinlikler kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İstanbul’dan Samsun’a yolculuğunu temsilen Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü Dragon Bot Takımı, 30 Nisan - 19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek ’19 Günde 19 Mayıs 2019 Etkinliği’ni Samsunlu 15 dragon bot sporcusu ile gerçekleştiriyor.


Bu sabah saat 06.00’da Karasu Limanı’ndan çıkış yapan dragon bot takımı Akçakoca’ya vardı. İlçe Kaymakamı Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve beraberlerindeki heyet tarafından liman mevkisinde karşıladı.


İlçe Kaymakamı Yasin Öztürk ve Belediye Başkanı Okan Yanmaz’a etkinliğin anısına dragon bot sporcuları tarafından Atatürk ve silah arkadaşlarını İstanbul’dan Samsun’a götüren Bandırma Vapuru’nun bir maketi takdim edildi.


Belediye Başkanı Okan Yanmaz Dragon Bot Etkinliği Anı defterine, "Milli mücadelemizin başlangıç noktası olan Samsun’da 1919 tarihinde Atatürk’ün ayak basmasıyla başlayan hareketin 100. yılın kapsamında 19 günde 19 Mayıs 2019 adıyla düzenlediğiniz Dragon bot etkinliğinin bir durağı olan Akçakoca’mız da sizleri görmekten ve ağırlamaktan büyük bir onur ve gurur duyduk. Hayırlısıyla Samsun’a varıp 100.yılda kuruluş meşalesini bir kez daha yakmanızı ve milli mücadele ruhunun canlı tutulması yönünde katkı vermenizi diler, başarılarınızı kutlarım" yazdı.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 17:44
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