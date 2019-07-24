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15. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi devam ediyor

Eğitime katılan 11 ülkeden 21 gazeteci olağanüstü hallerde görev yapabilecek şekilde eğitiliyor

24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:02
15. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi devam ediyor

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ve bu yıl ilk kez Arapça dilinde düzenlenen "15. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" devam ediyor.

Eğitime katılan 11 ülkeden 21 gazeteci savaş, doğal afet ve diğer olağanüstü hallerde görev yapabilecek şekilde eğitiliyor.

Eğitimin ilk bölümünde öğrencilere "Rota Belirleme ve Harita Okuma", "Hava ve Deniz Operasyonları", "Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Saldırılar", "Savaş Teorisi ve Terminolojisi", derslerinde teorik bilgiler anlatıldı.

Kursiyerlere, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) uzmanları tarafından afetlerde karşılaşabilecekleri riskler hakkında psikolojik ve teknik bilgi de aktarıldı. Uygulamalı gerçekleştirilen eğitimlerde, kursiyerler deprem bölgelerinde neler yapabileceklerini ve olası kurtarılma senaryolarında nasıl davranmaları gerektiğini gördü.

Kursiyerlere ayrıca uzman görevlilerce "İlk Yardım" ile "Toplumsal Olaylarda Ekipman Kullanımı" konuları uygulamalı olarak gösterildi.

Polis Akademisinin Gölbaşı yerleşkesinde gerçekleştirilen "Toplumsal Olaylarda Ekipman Kullanımı" dersinde savaş muhabiri adayları, kitlesel olaylarda nasıl davranmaları gerektiğini öğrendi.

TOMA'dan tazyikli su sıkılan kursiyerlere, biber gazlı müdahalede bulunuldu, derste sis bombası patlatıldı, toplumsal olaylarda meydana gelebilecek anlar, gerçeğini aratmayacak şekilde deneyimlendi.


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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:02
  1. AA
  2. Gölbaşı
  3. Savaş Muhabirliği

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