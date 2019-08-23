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"15. Bodrum Müzik Festivali"

Festival, Fazıl Say ve Nil Venditti yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrasının konseriyle başladı

23 Ağustos 2019 Cuma 02:39
"15. Bodrum Müzik Festivali"

MUĞLA (AA) - 15. Bodrum Müzik Festivali, Fazıl Say ve Nil Venditti yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrasının konseriyle başladı.

D-Marin Turgutreis'te başlayan festivalde, Nil Venditti yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası, Fazıl Say'a Beethoven'ın 3. Piyano Konçertosu'nda eşlik etti.

Fazıl Say'ın deneyimiyle, genç şef Nil Venditti yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrasının dinamizminin birleştiği açılış konserini, dört binden fazla kişi izledi.

Festivalin onur ödülü, piyanist Fazıl Say'a takdim edildi.

Sanat danışmanlığını Tuğçe Tez'in üstlendiği Bodrum Müzik Festivali dört gün boyunca, Fazıl Say, Pablo Ferrandez, Ksenija Sidorova, Karsu, Elvin Hoxha Ganiyev, Vassilis Varvaresos, Sara Ferrandez, Umut Sağlam, Kerem Tunçer, Orkun Pala ve Barok Bostancı'nın kurduğu Quartet Parantez, Faruk Kalaycı, Francesco Tristano, Korhan Futacı, Jess Gillam, Zeynep Özsuca ve Mert Fırat gibi sanatçıları ağırlarken, aynı zamanda Bilkent Senfoni Orkestrası, Olten Filarmoni Orkestrası ve Finlandiya'nın olağanüstü tango yorumlarıyla ünlü armonika grubu Svang gibi topluluklara da ev sahipliği yapıyor.

Bodrum Müzik Festivali'nden elde edilen gelirlerin, maddi imkanı yetersiz otizmli çocukların eğitimi için kullanılacağı belirtildi. 2010 yılından bu yana, müzikseverlerin desteğiyle elde edilen 2 milyon lirayı aşkın bağış otizmli çocukların eğitim masraflarını karşıladığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 02:39
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