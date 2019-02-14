15 bin TL değerinde kazı malzemesi çalan şahıs tutuklandı Sakarya’nın Erenler ilçesinde şantiyeden 15 bin TL değerinde kazı malzemesi çalan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sakarya’nın Erenler ilçesinde şantiyeden 15 bin TL değerinde kazı malzemesi çalan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre Erenler ilçesinde faaliyet gösteren bir şantiyeden 15 bin TL değerinde kazı malzemesi çalındı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Erenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri titiz çalışma başlatarak güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın Y.Y., olduğu tespit edildi. Polis ekipleri şahsı yakalarken, çalınan malzemeyide şantiyenin ilerisinde toprağa gömülü halde ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.Y. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.