15 bin TL değerinde kazı malzemesi çalan şahıs tutuklandı
Sakarya’nın Erenler ilçesinde şantiyeden 15 bin TL değerinde kazı malzemesi çalan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.14 Şubat 2019 Perşembe 10:37
Sakarya’nın Erenler ilçesinde şantiyeden 15 bin TL değerinde kazı malzemesi çalan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre Erenler ilçesinde faaliyet gösteren bir şantiyeden 15 bin TL değerinde kazı malzemesi çalındı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Erenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri titiz çalışma başlatarak güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın Y.Y., olduğu tespit edildi. Polis ekipleri şahsı yakalarken, çalınan malzemeyide şantiyenin ilerisinde toprağa gömülü halde ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.Y. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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