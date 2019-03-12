YSK 15 bin seçmenin sandığını taşıdı, 14 sandığı da birleştirdi
Diyarbakır Valiliği’nin güvenlik gerekçesiyle yaptığı başvuru üzerine, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart yerel seçimleri için 15 bin 885 seçmenin sandığını taşıdı, 14 sandığı da birleştirdi.12 Mart 2019 Salı 11:08
YSK, Diyarbakır'ın 7 ilçesinde sandıkların birleştirilmesi ve taşınmasına dönük karar aldı.
Karara göre, Kulp ilçesinde 7 bin 578 seçmenin bağlı olduğu 35 sandık, Dicle'de bin 48 seçmenin bağlı olduğu 7 sandık, Hani'de 231 seçmenin bağlı olduğu 1 sandık, Hazro'da bin 953 seçmenin bağlı olduğu 10 sandık, Lice'de bin 145 seçmenin bağlı olduğu 5 sandık, Silvan'da bin 308 seçmenin bağlı olduğu 7 sandık ve Bismil'de 224 seçmenin bağlı olduğu 5 sandığın taşınmasına karar verildi.
14 sandık birleştirildi
YSK ayrıca, Lice ilçesinde 2 bin 398 seçmenin bağlı olduğu 14 sandığın da birleştirilmesine karar verdi. YSK, önceki seçimlerde de bölgedeki 19 kent ve onlarca ilçede, 144 bin seçmenin bağlı bulunduğu sandıkların güvenlik gerekçesiyle taşınmasına karar vermişti. (Cumhuriyet)
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