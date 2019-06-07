0553 313 94 23

15 bin öğrenci stadyumla tanıştı

- Sivas Valiliği tarafından başlatılan "Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor" projesi kapsamında ilçelerde ve köylerde eğitim gören yaklaşık 15 bin öğrenci, Demir Grup Sivasspor'un iç sahadaki maçlarını izleme ve kenti gezme fırsatı buldu- Sivas Valisi Salih Ayhan:"Aslında çocuk gözüyle baktığınız zaman çok manalı, derin izler bırakacak bir iş bu"- "Eğitimi de biraz okulların dışına çıkartmaya çalıştık. Hepsini bir bütün olarak değerlendirdiğimiz takdirde gerçekten çok etkileyici, eğitim odaklı, dokunan, çocukların dünyasına hatıra bırakan bir iş ortaya çıktı ve ciddi de bir ses getirdi"

07 Haziran 2019 Cuma 11:09
15 bin öğrenci stadyumla tanıştı


SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Sivas Valiliği tarafından hayata geçirilen "Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor" projesi sayesinde ilçelerde ve köylerde eğitim gören yaklaşık 15 bin öğrenci önce kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi, daha sonra Sivas Valisi Salih Ayhan'ın makamında ağırlanarak, Demir Grup Sivasspor'un evinde oynadığı müsabakaları izleme imkanı buldu.

Sivas Valisi Salih Ayhan, "2023'e Doğru Eğitimde Dönüşüm" projesi kapsamında kırsalda yaşayan çocukların Sivasspor sevgisi ile buluşturulması ve yaşadığı ili tanıması amacıyla "Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor" projesini başlattı.

Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürütülen proje kapsamında ile getirilen öğrenciler, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Valilik ziyaretinde kentin futbolda Süper Lig temsilcisi olan Demir Grup Sivasspor'un formaları hediye edilen çocuklar, daha sonra kırmızı-beyazlı ekibin iç sahada oynadığı karşılaşmaları tribünden takip etme fırsatı buldu. Bazı çocuklar ise proje kapsamında A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen 2019 Avrupa Altın Lig'de Letonya ile oynadığı maçı, bazıları ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisarspor ile Galatasaray arasında oynanan final maçını izleme heyecanını yaşadı.


- "Fırsat eşitliği sağlamaya çalıştık"


Sivas Valisi Ayhan, AA muhabirine, yeni dönemde vatandaşın duygularını yöneten, iç dünyasını güçlendiren projeler yapılması gerektiğini söyledi.

Öğrencilerin ülkenin en büyük serveti ve sermayesi olduğunu belirten Ayhan, onlara sosyal ve kültürel anlamda projeler hazırlanmasına önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu manada sporun popüler bir kültür olduğunu dile getiren Ayhan, "Çok büyük yansıması olunca bu proje çok önem verdiğim ve özen gösterdiğim bir proje haline geldi. Bunun sadece bir spor müsabakasından öte çok daha anlamı ve çok daha fazlası var. Çocuklarda bir defa eğitimde ve sporda fırsat eşitliği sağlamaya çalıştık." dedi.

Çocuklara spor sevgisi aşılamaya, milli bilinç, milli birliktelik ve öz güven vermeye çalıştıklarını aktaran Ayhan, "Burada işin aslına bakarsak popüler bir kültür olan futbol ana tema ama onun altını dolduracak da bu kavramlardı. Sivas'ta bir taraftar kültürü, futbol aidiyeti oluşturmak, birlikte hareket etme kültürünü oluşturmaya çalıştık. 8-9 bin kişiyi aynı anda organize edip, aynı anda 10 dakikada stadyuma alıp, aynı anda çıkartabiliyorsak bu çok güzel bir ortak spor müsabakası yapabilme kültürüdür." diye konuştu.


- "Eğitimi biraz okulların dışına çıkartmaya çalıştık"


Proje kapsamında yaklaşık 15 bine yakın öğrenciyi ağırladıklarını ifade eden Ayhan, şunları kaydetti:

"Bizim için 15 bin kişi geldi, stadyumda maç izledi ve gitti. Bir de çocuğun gözünden meseleye bakmak lazım. Sabah köyünden çıkıyor, şehirdeki medreseleri, müzeleri geziyor, köftesini yiyor. Valinin makamını ziyaret ediyor, vali ile maça gidiyor ve 90 dakika maç izliyorlar. Aslında çocuk gözüyle baktığınız zaman çok manalı, derin izler bırakacak bir iş bu. Eğitimi de biraz okulların dışına çıkartmaya çalıştık. Hepsini bir bütün olarak değerlendirdiğimiz takdirde gerçekten çok etkileyici, eğitim odaklı, dokunan, çocukların dünyasına hatıra bırakan bir iş ortaya çıktı ve ciddi de bir ses getirdi. Futbol kamuoyunda, eğitim camiasında ses getirdi. Toplumun tüm derinlikleri tabiri caizse alkışladılar bunu ve birçok ilde örnek olmaya başladı."

Beklenti artınca projeyi daha geniş tabana yaymak istediklerini ve "Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor" projesinin bir üst başlığını oluşturan "Spor Sivas" projesini hayata geçirdiklerini dile getiren Ayhan, "118 bin öğrencimizi sporla haşır neşir yapacak, öz güveni yüksek, kendisini ifade edebilen, sosyalleşen ve teknolojinin esiri olmadan yaşayabilecek bir nesil ortaya çıkartmaya çalıştık. Çünkü bunlar bizim servetimiz, sermayemiz. Bu çocuklarımıza iyi bir eğitim verirsek iyi dokunursak duygularını yönetirsek çağın gereksinimine uygun bir şekilde donanımlı hale getirirsek geleceğimiz o zaman emin ve güvenilir ellerdedir." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında çocukların stadyuma renk ve heyecan kattığını anlatan Vali Ayhan, bu tür eğitim odaklı sportif, sosyal ve kültürel etkinlikli projeleri devam ettireceklerini söyledi.

Ayhan, çocukların geleceğini etkileyecek projeden olumlu dönüşler aldıklarını da belirterek, öğrencilerden gelen mektupların kendisini çok mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 11:09
  1. Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor
  2. Salih Ayhan
  3. Sivas
  4. Sivas Valiliği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya’dan İngiltere’ye: "Davranışımızı değiştirmeyeceğiz"
    1. Rusya’dan İngiltere’ye: "Davranışımızı..
    2. Tüp bebek tedavisinde dikkat edilmesi..
    3. Oyun oynayanlar dikkat! Bu 3’ü sizde..
    4. Bu çay hem serinletiyor hem de..
    5. Kansere rağmen ikiz doğurdu
    6. Rusya petrol talebinde düşüş bekliyor
    7. İslam düşmanı CHP'li avukat..
    8. Antik kentte yıldız şöleni
    9. Vali Demirtaş, şehitler için..
    10. Galatasaray'da 3 bomba birden! Yarın..
    11. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi..
    12. "Bu VIP krizi değil, devletin valisine..
    13. KO-MEK Çocuk Oyun Odaları’ndan bin 382..
    14. Ağrılı gençlerin elle balık avı nefes..
    15. ASPİLSAN Enerji, savunma ve..
    16. Belediye Sağlık Merkezi’nden odyometri..
    17. Kadın Kooperatifleri Festivali 26..
    18. Vezirhan Belediye Başkanının acı günü
    19. Kayıtdışı istihdamla mücadele ediyoruz
    20. Taşıyıcı esnafı bayramlaşmada buluştu
    21. Dağevi köylüleri şenlikte buluştu
    22. SBSGGM uyardı: “Kaynağını bilmediğiniz..
    23. Kırşehir Ahi EvranÜniversitesi..
    24. Otomobil köprüden dereye düştü: 1..
    25. ‘Uluslararası marketler küçük esnafı..
    26. Aydın’da 37 düzensiz göçmen yakalandı
    27. "Rusya'da iş dünyası nihilist"
    28. Fiyat artışlarından sorumlu değiliz
    29. Kurtulmuş: “Hadi bakalım İmamoğlu,..
    30. Pekcan ve Varank’tan Japonya’ya çıkarma
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı