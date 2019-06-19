0553 313 94 23

15 Bin dönüm arazi kullanılamaz halde

Kayseri’de yağan dolu nedeniyle bazı bölgelerde tarlaların ekilemez hale gelmesi ile ilgili konuşan Kayseri Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Abdulkadir Güneş, “Çiftçimiz için en büyük önlem buraların Afet Bölgesi ilan edilmesidir” dedi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 12:07
15 Bin dönüm arazi kullanılamaz halde

Kayseri’de yağan dolu nedeniyle bazı bölgelerde tarlaların ekilemez hale gelmesi ile ilgili konuşan Kayseri Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Abdulkadir Güneş, “Çiftçimiz için en büyük önlem buraların Afet Bölgesi ilan edilmesidir” dedi.


Kayseri’de geçen haftadan beri etkili olan sağanak yağışlardan dolayı birçok bölgede sel meydana gelerek maddi hasarlara sebep oldu. Dün başlayan dolu yağışı ise ilçelerde tarlaları kullanılamaz hale getirdi. Özvatan ve Felahiye ilçesinde toplamda 15 bin dönümlük araziyi etkileyen dolu yağışından dolayı tarlalar ekilemez ve dikilemez hale geldi. Tarlalara çiftçilerle beraber giderek inceleme yapan Kayseri Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Abdulkadir Güneş, sigortası olan çiftçilere hasarlarının ödeneceğini fakat olmayanlar için de önlem alınması adına bu bölgenin Afet Bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söyledi.


Meydana gelen yağışlarda can kaybının olmadığını fakat tarlaların çok büyük zarar gördüğünü söyleyen Kayseri Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Abdulkadir Güneş, “Geçen hafta Pazar günü, Özvatan ilçemizin merkezine bağlı olan ekili ve dikili tarım alanlarında yüzde 100’e varan bir dolu zararı oldu. Biz de dün Belediye Başkanımızla, Ziraat Odası Başkanımızla, İlçe Tarım Müdürümüzle ve çiftçilerimizle birlikte dün giderek, tarlalarda inceleme yaptık. Orada doludan kaynaklı olarak, 10 bin dönüm arazi hiçbir şekilde ekilemez, dikilemez ve biçilemez gelmiş. Dün hala dolu erimemiş duruyordu orada. Ondan dolayı 10 bin dekar arazimiz Özvatan ilçemizde doludan zarar gördü. Akabinde Felahiye ilçemize bağlı Büyük Toraman’a geçtik. Orada da yaklaşık 5 bin dönüm arazi yüzde 100 zarar görmüş. Yine orada da çiftçilerimizle bir araya gelerek, sorunlarını dinledik. Şimdiye kadar doludan zarar gören çiftçilerimizin yoğunluğu Özvatan, Pınarbaşı ve Felahiye ilçemizde. Kocasinan ilçemizde selden dolayı mağdur olan çok çiftçimiz var. Özellikle Kocasinan’a bağlı olan Hasan Arpa, Yazır ve Akin mahallelerinde ama çok şükür aşırı derecede zarar yok. Birkaç ahır duvarı falan yıkıldı ama çiftçilerimizde bir şey yok. Dün de akşam üzeri yağıştan dolayı Himmetdede, Bayramhacılı ve Yuvalı mahallelerimize sel geldi. Orada da çadırlarda kalan tarım işçilerimizin çadırlarını sel bastı. Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve AFAD Müdürümüz acil intikal ederek, Kızılay tarafından çadır kurularak işçilerimizin mağduriyetleri giderildi” dedi.


Sigortası olmayan çiftçilerin mağduriyetlerinin giderileceğini ve zor dönemlerinde yanlarında olacaklarını söyleyen Abdulkadir Güneş, sözlerine şu şekilde devam etti:


“Çiftçilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda da, dolunun vurduğu yerler eğer sigorta kapsamındaysa, hasar tespit çalışmalarını Tarım Sigortası (TARSİM) eksperleri bugün yarın gidecekler ve çalışmalarını yapacaklar. Eğer sigorta yapılmış parsellerde zarar varsa, bu zarar çiftçilerimize TARSİM tarafından ödeniyor. Çünkü dolu, sel, yangın sigorta kapsamında var. Özvatan’daki çiftçilerimizin yüzde 70 kadarının sigortası yok. Sigortası olmayan hiçbir çiftçimizin hak iddia etme şansı yok ama bu hiçbir şey olmadığı anlamına gelmez. Sigorta yaptırılmayan yerlerde tarım müdürlüğümüz tespit çalışmalarını yapıyorlar ve Hasar Tespit Komisyonu kuruluyor. Hazırlanacak raporlar Ankara’ya gönderilecek”


Yaşananların bir afet olduğunu ve çiftçiler için alınacak en büyük önlemin zarar gören ve görecek alanların Afet Bölgesi ilan edilmesi olduğunu belirten Abdulkadir Güneş, “Bu bir doğal afet aynı Trabzon’da, Giresun’da olan afet gibi ve oradaki çiftçiler bizim insanımız. Biz her zaman çiftçimizin yanındayız. Eğer bu gidecek raporlar doğrultusunda, çiftçilerimizin mağduriyetlerini gidermek için buraları Afet Bölgesi ilan ettirebilirsek, Tarım Bakanımız buraları Afet Bölgesi ilan ederse bu çiftçilerimizin zararı devlet tarafından karşılanır. Çünkü bu çiftçilerimizin orada 1 kilo dahi ne arpa ne buğday ekme şansları kalmamış. Bu insanların geriye dönük borçları da var. Bunlar da aynı zamanda ödenecek belki ertelenecek ama çiftçilerimiz şu aşamada ödeme gücüne sahip değiller. Kayseri’dede vekillerimiz, başkanlarımız, kaymakamlarımız ve sayın valimiz bu konuda duyarlıdır ve her an bizimle beraberler. Buralar Afet Bölgesi ilan edilirse belki tohum desteği verilebilir, belki maddi destek verilebilir. Yoksa buradaki çiftçilerin işlerini yapacak imkanı şu aşamada kalmadı. Zor günlerinde yanlarında olmak gerekir. Eğer olamazsak ve üretemezsek, çiftçilerimiz de sıkıntıya girer ve sıkıntılar çoğalır” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 12:07
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uzungöl’e turistler için semt polikliniği
    1. Uzungöl’e turistler için semt..
    2. TBMM'de Akdeniz Parlamenter Asamblesi..
    3. Rusya’dan kriz çıkaracak hamle! Savaş..
    4. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk..
    5. Bursa’da ‘Üç Silahşör’ rüzgârı
    6. "Raylı sistem inşasında İstanbul..
    7. Bunu da gördük! Kemalist Doğu..
    8. Huawei'den bulut uygulamalarının..
    9. Alan'ı darbeden 4 saldırgan cezaevinde
    10. Erdemli’de asfalt çalışmaları sürüyor
    11. Yağmurun bozduğu yollarda belediye..
    12. Kaymakam Kurtbeyoğlu; “Primlerden çok..
    13. Helesa şenliklerinde toplanan para 25..
    14. İl Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı
    15. CHP'lilerin "montaj" iddiaları çürüdü!..
    16. KAEÜ’sinde Lokman Hekim Tıp Tarihi..
    17. Yeni Ford Transit ve Custom modelleri..
    18. Sinop’ta 10 kilogram ağırlığında..
    19. 4 düzensiz göçmen yakalandı
    20. Başkan Kayda’dan Kaymakam Sağlam’a..
    21. Satınalma gücü paritesi
    22. (Özel) 30 balık adam, kayıp iş adamı..
    23. Araklı'daki sel (1)
    24. “Bu Sülün Osman, CHP’yi de batırır..
    25. Yaz sezonuna özel elbiseler
    26. Manisa’da FETÖ operasyonu
    27. Düzce'deki sağanak
    28. "ABD barışa karşılık toprak prensibini..
    29. Trabzon’da şüpheli ölüm
    30. Gerilim tırmandı! Petrol şirketine..
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz