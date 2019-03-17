e-Tanzim sistemiyle 15 bin adrese 200 ton sebze gitti!

ePttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, “Bugüne kadar aldığımız 80 bin siparişle 15 bin tekil adrese 200 ton civarında sebze teslim etik. Alanlar tekrar alıyorlar. Alışveriş yapan kişilerin tekrar tekrar alması bizim istediğimiz bir şey” dedi. ePttAVM.com Genel Müdürü Çevikoğlu bir grup gazeteciye açıklamada bulundu. Yeni bir sistem üzerinde çalıştıklarını belirten Çevikoğlu şunları söyledi:

'Siparişsiz' gönderi

“Big datayı toplayarak kişi sipariş vermeden göndereceğiz. ‘Al ya da geri gönder’ seçeneğiyle PTT Kargo’daki görevli kapıya götürecek. Mesela ürün 100 TL ancak o an ona özel 70 TL'ye geliyor. Tüketici 70 TL verirse alacak ya da geri gönderecek. İçindeki ürün de ihtiyacı olan bir ürün. Bu sene buna da başlıyoruz.”

(Akşam(