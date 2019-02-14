1,5 ayda 421 aranan şahıs yakalandı Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolü ve arama faaliyetlerinde 421 aranan şahıs yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolü ve arama faaliyetlerinde 421 aranan şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca ekiplerince il genelinde asayiş timleri, bomba arama köpek unsuru, narkotik köpek unsuru ve drone unsurları ile birlikte 24 ayrı noktada değişik saatlerde yol kontrol ve arama faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi. Yılbaşından bugüne kadar Emirdağ ilçesi Ankara karayolu üzerinde yapılan yol kontrol ve arama faaliyetlerinde 19, il genelinde ise 402 aranan şahısın yakalandığı belirtildi.

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