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Korona Virüs 15 ay sonra bir ilk: Koronavirüsten ölen olmadı
Korona Virüs

15 ay sonra bir ilk: Koronavirüsten ölen olmadı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs kaynaklı ilk ölümün Şubat 2020'de bildirildiği Japonya'da 15 ay sonra ilk kez, son 24 saatlik dilimde Covid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmadı.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 09:34:00 -
15 ay sonra bir ilk: Koronavirüsten ölen olmadı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüste vaka sayısı ve can kaybı artmaya devam ederken sevindiren haber Japonya'dan geldi. Aşılama çalışmaları ve karantina koşullarına rağmen ülkede toplam can kaybı 18 bini aşmıştı. Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, ülkede son 15 aydır ilk kez Covid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmadı.

Paylaşılan verilere göre; Japonya'da son 24 saatte salgın kaynaklı can kaybı yaşanmazken, vaka sayısı 162 artarak 1 milyon 724 bin 577'ye yükseldi.

Ülkede can kaybı Nisan 2021'de 10 bini geçmiş, en son açıklanan ölü sayısı ise 18 bin 322 olmuştu. 100 kişi ise yoğun bakım servislerinde Covid-19 tedavisi görüyor.

Aşı oranı

126 milyonluk ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 73'ü Covid-19'a karşı iki doz aşılanmışken, Japonya, aşılanmış iş adamlarının ülkeye girişlerinde karantina koşullarını hafifleteceğini duyurdu.

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