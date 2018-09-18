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15 astsubaya FETÖ'den gözaltı kararı verildi, 14'ü yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ ile irtibatları tespit edilen 15 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 15 astsubaydan 14'ünün de yakalandığı bildirildi.

18 Eylül 2018 Salı 10:23
15 astsubaya FETÖ'den gözaltı kararı verildi, 14'ü yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Milli İstihbarat Başkanlığı (MİT) Sinyal İsitihbarat dairesi bünyesinde görevlendirilen asker şahıslardan önceki tarihlerde yapılan operasyonlarda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların ifade ve teşhisleri ile FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 15 astsubay şüpheli hakkında 18.09.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 15 muvazzaf astsubaydan 14'ünün gözaltına alındığı bildirildi.

17 İLDE DÜĞMEYE BASILDI! 60 GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılıkları örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullandığı tespit edilen 43 kişi ile örgütün mali yapılanmasında bulunduğu belirtilen 17 kişinin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri aralarında Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 17 ilde 60 farklı adrese sabah erken saatlerde eş zamanlı baskın düzenledi.

Polis ekiplerinin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 10:23
  1. İzmir
  2. Ankara
  3. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
  4. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  5. Milli İstihbarat Başkanlığı (MİT)
  6. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube
  7. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılıkları
  8. Bylock
  9. FETÖ

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