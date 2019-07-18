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15 askerin şehit olduğu terör saldırısının bir numaralı firari sanıkları hakkında dava açıldı

Kayseri’de 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu 17 Aralık 2016’da düzenlenen canlı bomba saldırısı ile ilgili görülen davadan tefrik edilen 2’si firari, 1’i Almanya’da yakalanan, ancak iade edilmeyen 3 sanık hakkında dava açıldı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:18
15 askerin şehit olduğu terör saldırısının bir numaralı firari sanıkları hakkında dava açıldı

Kayseri’de 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu 17 Aralık 2016’da düzenlenen canlı bomba saldırısı ile ilgili görülen davadan tefrik edilen 2’si firari, 1’i Almanya’da yakalanan, ancak iade edilmeyen 3 sanık hakkında dava açıldı.


17 Aralık 2016’da terörist Kasım Yıldırımçakar bomba yüklü, sahte olarak düzenlenmiş 71 EU 595 plaka araç ile Adana’dan Kayseri’ye gitti. 17 Aralık’ta 08.48 sıralarında Zincidere Komando Tugayı nizamiyesinden çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsünü takip eden terörist Yıldırımçakar, Talas Bulvarı Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi önünde bulunan otobüs durağına yanaştığı sırada otobüsün sol orta yan kısmına yaklaşarak bomba yüklü aracı patlattı. 38 AB 180 plakalı özel halk otobüsü içerisinde bulunan 15 asker şehit olurken, 54 asker yaralandı. 3’ü firari 21 sanık hakkında ’devletin bütünlüğünü bozmak ve tehlikeye atmak’, ’silahlı terör örgütü üyesi olmak’, ’15 kez kasten adam öldürme’, ’54 kez kasten adam öldürmeye teşebbüs’ gibi suçlardan dava açıldı.



İki numaralı sanığa ceza yağmıştı


Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 19 Nisan’da görülen davada mahkeme heyeti, terör saldırısının iki numaralı sanığı Kenan Çiçek’e bombalı saldırının asil faili gerekçesiyle 1 kez ‘devletin birliğini bozma ve azaltma’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘tasarlayarak bomba ile kasten adam öldürme’ suçundan 15 kez ağırlaştırılmış müebbet, ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan 54 kez 20 yıl, ‘tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma’ suçundan 18 yıl, ‘örgüt üyeliği’ suçundan 12 yıl ve ‘evrakta sahtecilik’ suçundan ise 9 yıl hapis cezası vermişti.



3 sanık hakkında dosyalar ayrılmıştı


Ayrıca mahkeme heyeti yargılama sonucu firari durumda olan, yakalama kararları infaz edilmeyensaldırının bir numaralı sanıkları İshak Özçaktu, Ferhat Temizel ve Almanya’da yakalanan, adli makamlarca yapılan yazışmanın ve iade durumu henüz sonuçlanmayanSait Karabulut hakkında dosyanın ayrılmasına karar vermişti.


3 sanık hakkında ‘devletin birliğini bozma ve azaltma’, 15 kez ‘tasarlayarak bomba ile kasten adam öldürme’ suçundan, 54 kez ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan, ‘tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma’ ve‘örgüt üyeliği’ suçlarından yeniden iddianame hazırlandı.


Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün firari İshak Özçaktu, Ferhat Temizel ve Almanya’nın iade etmediği Sait Karabulut hakkında açılan davanın ilk celsesi görüldü.


Mahkeme heyeti iki sanığın halen firari olması, bir sanığın da Almanya’dan iade edilmemesi nedeniyle duruşmayı Ekim ayına erteledi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:18
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