15 Aralık 1927: Devlet Tarafından Sarıkamış’ta Balo Düzenlenmesi

Kuruluş yıllarında bir başka “Batılılaşma” örneği, 1927 Aralık ayının 15’inde gazetelerde görülen “Sarıkamış’ta, askerî ve mülkî erkânın katıldıkları muhteşem bir “balo” haberiydi.Falih Rıfkı, bir yabancı ağzından başka bir Batıcılık tablosunu da şöyle çizmektedir:

“Geri bir toplumu ilerletecek en uygun demokrasi (!) tarzını Atatürk bulmuştur. Türkiye’de bir iki yüzyıl sonra göremeyeceğimizi, onun rejimi altında gördük.Ben 1932 yılında,güney illerinden birinin halkevinde bir Ramazan günü, hanımlı erkekli öğle yemeği yemiştim.’ (Kabaklı,1989:369)





15 Aralık 1941: Yahudilerle Dolu Struma Teknesi’nin Alıkonulması

Devlet katındaki Nazi hayranlığı Milli Şef Türkiye’sinin tarihine ‘Struma Faciası’ denilecek bir olayı da armağan eder: İkinci Dünya Savaşında Almanların Romanya’ya girmesi üzerine Nazilerden kaçan 4 bin Yahudi’nin bir grubu 1910 model bir gemiye binerek Köstence Limanından Karadeniz üzerinden İstanbul’a gelirler.Gemi İstanbul’da bozulur.Alman Büyükelçisi devreye girer.On hafta boyunca Yahudi yolcuları taşıyan Struma Gemisi kıyıda demirli vaziyette bekledi.Gemiye Kızılay ve İstanbul'daki Yahudi Toplumu tarafından yardım malzemeleri ulaştırıldı. Struma’nın arızalı olan dizel motoru da tamir edilmek üzere Haliç’te bir atölyeye götürüldü.1941 yılının Aralık 15'inde, Struma teknesi Sarayburnu açıklarına demir attı. Rıhtıma yanaşmasına izin verilmedi. Gece gündüz polis nezaretinde, 769 kişi 72 gün boyunca deniz ortasında hapsedildiler.

Gemide kalan yolcuların akıbeti ile ilgili müzakereler sonuç vermeyince, 23 Şubat 1942 günü Türk Hükümeti motoru sökülmüş olan gemiyi Karadeniz'de Şile açıklarına romorkörle çektirdi.Gemi orada kaderine terk edildi. Gece boyunca sürüklenen gemi, 24 Şubat sabahı büyük bir patlamanın ardından battı. 103’ü çocuk olmak üzere 768 kişi öldü. Sadece David Stoliar adlı 20 yaşında bir yolcu sağ kurtuldu.(Alaton-Gündem,2012:454)

15 Aralık 2020: Türkiye’deKovid-19 Kaynaklı En Yüksek Vefat Sayısına Ulaşılması

Türkiye'de bugüne kadarki Kovid-19 kaynaklı en yüksek vefat sayısı 15 Aralık'ta 235 olarak kayıtlara geçti.