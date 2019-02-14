15 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var Bolu-Ankara D-750 karayolunda 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çok sayıda yaralının olduğu kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Kaza, 20.30 sıralarında Bolu-Ankara arasındaki eski yol Gerede mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bolu-Ankara eski yolu Gerede mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 20'ye yakın aracın karıştığı kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Ankara'dan takviye ekip istendi İlk belirlemelere göre 7-8 TIR'ın aralarında olduğu 15 aracın karıştığı kaza alanına toplam 6 ambulans, 1 UMKE ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ankara'dan takviye ekip istenilen kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, kaza alanında sağlık ekipleri yaralılara müdahale ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.